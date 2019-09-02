9月1日下午，由國台辦經濟局、農業農村部海峽兩岸農業交流協會、北京中物聯物流規劃研究院、山東省台港澳辦、山東省農業農村廳、濰坊市人民政府主辦；濰坊市農業農村局、濰坊國家農業開放發展綜合試驗區管委會（籌）、濰坊市台辦、濰坊市商務局、濰坊市文旅局承辦。台灣中國海峽兩岸農業協會、兩岸經營者俱樂部、台灣綠色食品暨生態農業發展基金會、台灣農業技術交流協會、台灣民宿協會、財團法人海峽農業基金會、台灣農業信息科技發展協會、台灣休閒農業推廣協會協辦的海峽兩岸農業論壇在濰坊成功舉辦。本次論壇與會嘉賓分別是有相關部門主要負責人以及兩岸農業龍頭企業、合作社組織、農業協會負責人，村（里）長、有關專家及學者；兩岸媒體記者等共計約500人參加。

本次論壇聚焦「農業大發展 鄉村大振興」為主題，深入探討農業新技術、新產業、新業態、新模式，圍繞鄉村振興戰略實施和國家農業開放發展綜合試驗區建設，深化兩岸農業農村農民交流合作，為鄉村振興齊魯樣板注入台灣元素、兩岸特色，著力促進兩岸農業共同向高質量的產業發展邁進。

論壇尹始，則由濰坊市委書記、市人大常委會主任惠新安在致辭中表示，台灣在現代農業、文化旅遊、特色小鎮建設等方面具有成熟的經驗。希望兩岸參會代表聚焦農業新技術、新產業、新業態、新模式開展洽談合作，努力實現互利共贏。濰坊市政府副市長、濰坊國家農業開放發展綜合試驗區（籌）黨工委書記馬清民在介紹中表示，試驗區將建設海峽兩岸現代農業示範基地，加強觀光農業、精緻農業及農業人才培養等方面的技術合作與交流，探索海峽兩岸現代農業合作新機制，創新魯台貿易通關便利化模式，對台灣大宗商品實施檢驗檢疫「查檢合一」。

爾後則由農業農村部農村經濟研究中心研究員龍文軍針對大陸農業發展和鄉村振興實施情況及相關政策進行詳細的介紹；濰坊市農業農村局局長常祖領則向現場與會的嘉賓們詳細的推介立足濰坊市農業資源稟賦、比較優勢、發展潛力、市場前景而精心遴選的20個鄉村振興重點產業項目。

台灣主講代表則由台灣綠色食品暨生態農業發展基金會秘書長陳文德介紹台灣農業發展、農村再生相關做法和發展趨勢；台灣中國海峽兩岸農業協會理事長蔡勝佳博士演講並介紹「台灣一鄉一品」發展模式；

第二階段分組研討兩岸嘉賓分別就田園綜合體及休閒觀光農業、農業合作組織運營和管理、鄉村發展路徑和模式、食品加工及冷鏈物流等內容進行研討交流洽談。據了解，此次海峽兩岸農業論壇，有效的進一步加深了兩岸農業領域的交流與溝通，以及多個項目達成合作意向，起到了拓展合作領域、完善合作機制、擴大合作成果的積極作用。

(中時電子報)