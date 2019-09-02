公務員懲戒委員會在今（2）日宣判台大校長管中閔一案，對管中閔做出申誡處分。國民黨國政顧問團總召張善政晚間在臉書發文表示，「從政治面來看，會有這樣的結果，我並不意外」。

張善政說，監察員彈劾的理由是，因為管中閔在任職政務官期間撰寫社論， 所以涉及違法兼職，「但這理由能讓人心服口服嗎？」

張善政認為，銓敘部之前的函釋很清楚，公務員受邀投稿媒體專欄文章並不違法，但今天管中閔受邀投稿媒體專欄文章卻被認為是違法，從法律面來看毫無道理。

張善政表示，回顧過去20個月，蔡政府為了卡管動用了整個國家機器的資源，違法清查管中閔20年來的報稅資料、出入境資料等，但他們什麼違法事由都查不到，最後只好用投稿專欄這樣的事由處以申誡，從政治面來看，會有這樣的結果，並不意外。

張善政強調，台灣的民主是這麽多年來經由一連串的抗爭，在人民的極力爭取下，才有今天令人嚮往的自由，2000年首次的政黨輪替更是台灣民主史上的里程碑。張善政直呼，「但這三年多來，中選會的東廠事件、台大校長管案等，都給了人民一個什麼示範啊！」民主是要靠人民在不斷努力捍衛，才能遏止執政者濫權，否則民主終將倒退。

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