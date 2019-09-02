9月1日，由國務院台灣事務辦公室、山東省政府共同主辦的第25屆魯台經貿洽談會在濰坊開幕。國台辦主任劉結一，省委副書記、省長龔正，省委常委、統戰部部長張江汀，中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等以及一千多位兩岸企業家共同出席本次開幕式。本屆魯台會以「聚焦新動能，共享新機遇」為主題，其中相關活動包含了海峽兩岸博覽會、兩岸農業論壇等七項專業論壇及研討會，持續推進兩岸針對新一代信息技術、高端裝備、醫養健康、現代高效農業、文化創意、金融等重點產業合作，整體規模近2000人，600余位台商及台灣知名專家學者與會。

國台辦主任劉結一在開幕致辭中表示，兩岸是密不可分的命運共同體。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才會有前途。堅持「九二共識」、堅決反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展。他希望廣大台商朋友抓住祖國大陸的發展機遇，在兩岸更大格局、更高層次、更寬領域的合作中實現更好更快發展。山東新舊動能轉換不斷提速，具有廣闊的發展前景，為魯台各界提供了新的合作契機，希望廣大台商朋友與山東共謀發展、共創雙贏。本屆魯台會恰逢山東新設自由貿易試驗區，為山東繼續深化制度創新、充分發揮多區合一、政策疊加優勢創造了條件。

省委副書記、省長龔正龔正在致辭中表示，山東與台灣淵源深厚，地緣相近、人緣相親、文緣相通，商緣相融。當前，山東正按照習總書記「走在前列、全面開創」的總目標總定位總要求，堅定踐行新發展理念，加快實施新舊動能轉換、鄉村振興、海洋強省等八大戰略，聚焦「十強」產業， 結構正在優化，生態正在改善，動力正在增強，高質量發展已全面起勢。山東發展機遇好、勢頭好、環境好、前景好，新時代新山東站在歷史的新起點，國家戰略、市場規模、人力資源、創新驅動「紅利疊加」，機遇無限。我們將繼續認真貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》40週年紀念會上重要講話精神，積極落實各項惠台措施，深化魯台交流合作，與台胞台企共享山東發展機遇和紅利，共繪魯台融合發展的美好藍圖。

中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱則對山東經濟社會建設成就給予積極評價。在致辭中表示，山東出台的促進魯台交流合作的56條措施和《山東省台灣同胞投資保護條例》是對廣大台胞台商最大的善意和照顧。她相信魯台各領域的交流與合作會進一步深化發展，並表示願為此繼續做出努力。

開幕式上，省發改委圍繞新舊動能轉換和「十強」產業做了政策解讀。全國台企聯會長李政宏、台灣商業總會理事長賴正鎰、在魯台資企業共達電聲股份有限公司董事長謝冠宏等作為台商代表演講。開幕式結束後，本次開幕式與會嘉賓共同參觀了海峽兩岸博覽會。

(中時電子報)