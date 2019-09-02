網路紅人「館長」陳之漢日前在直播中，大讚新北市長侯友宜是「國民黨內他最尊重的人」；對此侯今下午視察三峽三鶯部落時表示，「謝謝大家的關心，他還是一步一腳印做事最踏實，每個人都要站在自己的崗位上，各司其職，好好扮演自己的角色，台灣才會進步，他會努力的把市長的工作做好。」

(中時 )