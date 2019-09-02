獲館長讚「國民黨最尊重的人」 侯友宜這樣答 20:022019/09/02 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網路紅人「館長」陳之漢日前在直播中，大讚新北市長侯友宜是「國民黨內他最尊重的人」，侯友宜表示，他還是一步一腳印做事最踏實。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網路紅人「館長」陳之漢日前在直播中，大讚新北市長侯友宜是「國民黨內他最尊重的人」；對此侯今下午視察三峽三鶯部落時表示，「謝謝大家的關心，他還是一步一腳印做事最踏實，每個人都要站在自己的崗位上，各司其職，好好扮演自己的角色，台灣才會進步，他會努力的把市長的工作做好。」 (中時 ) #侯友宜 #市長 #自己 #尊重 #館長 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北藍綠民代搶同框 侯友宜：拚市政大家站同一線 18:342019/08/29 政治 害警殉職肇事男限制住居 侯友宜：無法接受 09:442019/08/30 社會 新北全國圍棋公開賽登場 侯友宜鼓勵學習「棋士精神」 13:522019/09/01 生活 郭董副手屬意侯二哥？侯：他沒那個能力吧 15:592019/09/01 政治 鼓勵運動 侯友宜與國小足球隊踢球 23:132019/09/01 生活 郭讚合適副手 侯友宜稱二哥沒興趣 04:102019/09/02 政治要聞 「有責任做好院長」 侯友宜二哥間接否決郭侯配 10:412019/09/02 政治 王金平證換瑜說 侯友宜：不想聽、不想說 12:232019/09/02 政治 炎炎夏日 侯友宜關切三峽大豹溪落實水域安全 16:542019/09/02 社會 新北社大20周年慶 侯友宜分享第二人生 17:262019/09/02 生活 政治熱門新聞 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 - 政治 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 - 政治 韓氣勢能否翻轉 黃暐瀚直指這天很關鍵 - 政治 為蔡英文英國學位 彭文正狂酸陳致中 - 政治 罷免黃捷 起跑首日罷免提議書逾千份 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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