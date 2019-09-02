警方在違停的機車上夾放勸導單。（呂妍庭攝）

嘉義市區道路、人行道遭汽、機車、廣告招牌及攤販占用已成多年陋習，用路人因此受傷時有所聞，為還路於民，嘉義市啟動「清道專案」，針對市區近期常有民眾反映道路被佔用，影響用路人通行路段加強實施取締，今2日下午警方與環保局人員在民族路與文化路向店家宣導切勿佔用人行道，表示即日起到10日為宣傳勸導期，接下來有2個月時間會加強違規取締，12月1日起就納入常態性專案執法，提醒民眾多配合。

嘉義市長黃敏惠日前公布這項新變革，表示即日起，嘉市警察局將會全力勸導違規佔用「人行道」、「紅磚道」、「停車格」，甚至「占用車道」營業的店家、攤位，等勸導期結束後，11日起警方就會加強取締違規占用道路的行為，消息一出，黃敏惠臉書就收到許多來自中山路、文化路、民族路的商家反映與求證，黃敏惠強調，為了維護交通安全與順暢，確保用路人權益，建構安全有感、井然有序之城市，回應市民及旅客對市區人行環境安全與順暢的期待，「清道專案是應該要做的工作」。

目前市區多處人行道已出現警方張貼、懸掛的勸導單，市警局強調，加強宣導執行期程分為3階段，即日起至9月10日為第1階段的先期執行路段宣傳勸導期，第2階段從9月11日至11月30日，將加強執行違規取締，第3階段從12月1日起則將納入常態性專案執法。

市警局交通隊副隊長林勇伸說明，「清道專案」執行期程第一階段針對占用道路、車格、人行道等違規進行勸導，先期整理路段包含林森西路(中山路至文化路)、中山路(林森西路至文化路)、民族路(永和街至文化路)、仁愛路(中山路至垂楊路)、文化路(中山路至垂楊路)及林森西路(文化路至吳鳳北路)、中山路(文化路至吳鳳北路)、民族路(文化路至吳鳳北路)、吳鳳北路(林森西路至垂楊路)及文化路(中山路至垂楊路)等路段。

為排除市區道路障礙，維護交通安全及促進市區觀光，嘉義市政府警察局啟動「清道專案」，針對市區近期常有民眾反映市區道路常遭汽、機車、廣告招牌及攤販等占用，影響用路人通行之路段將加強實施。今(2)日在市區文化路與民族路口的記者會上，市警局結合環保局人員，於民族路與文化路上向店家宣導切勿佔用人行道，並在違停的機車上夾放勸導單。

執行項目包含住戶或商家超出營業(店面)範圍，以移動式障礙物(含桌椅、商品、攤架、廣告物及雜物等)占用道路，致有妨礙交通違規行為。停車格位或人行道被住(商)家或汽、機車修理承售業、租賃業及洗車業等以車輛或移動式斜坡道(含鐵板等活動式鋪蓋)占用違規行為。人行道(含中山路騎樓)違規停車、未遵守標誌標線(紅、黃線上)及在道路上逆向、併排或路口臨時停車等妨礙交通順暢違規行為。廢棄汽(機)車、違規攤架、無人認領盆栽、路障、廣告招牌或廢棄物等。

市警局交通隊業務組長陳明桐說，依據「道路交通管理處罰條例」規定，違規停車可處300元到1200元罰鍰，占用道路可處1200元至2400元罰鍰。而文化路夜市(中正路至垂楊路路段)部分，依夜市設攤時段為每日下午5點至隔日上午6點，在准予設攤的時間即下午5點之後，攤商可擺攤到路邊邊線至車道線之間，但下午5點以前必須依規定，不可超出路邊邊線，以免影響人車通行。

(中時 )