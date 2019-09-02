香港反送中抗議持續延燒，為關注香港情勢變化，總統蔡英文今午後前往國安會聽取香港情勢專案小組簡報， 會後做出指示，強調台灣堅定支持香港民主和自由。蔡也嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口。

國安會香港情勢發展專案小組由秘書長李大維主持，包含陸委會、國防部、法務部、內政部、國安局等首長均出席與會。

蔡英文今聽取香港專案簡報後，做出4項指示，其一是指中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注。

總統府指出，嚴正呼籲北京當局，應該信守對香港高度自治的承諾，切勿以台灣、其他國家對香港民眾的關心，作為指控外力介入的藉口；同時也要呼籲港府，避免過度執法與暴力，以積極的對話化解與人民之間的對立，讓衝突能夠和平理性化解。

總統府也指出，政府處理台港交流及港人來台相關事務時，都依法處理，一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人也會提供必要的協助，不會坐視。

至於在台就學港生，蔡英文也要求陸委會、教育部全力協助，讓學生們能安心學業，並呼籲港府，理解香港年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台學業。

蔡英文也指示，目前香港情勢已進入關鍵階段，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及在港台灣民眾因應可能的變局。

(中時 )