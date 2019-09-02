藝人歸亞蕾2日晚間現身高雄市左營區四海一家會館，她表態支持韓國瑜。她這趟回台灣預計停留3天，她2日與妹妹在四海一家聚餐。剛好，得知韓國瑜也到會館參加藍軍志工團座談會，向韓國瑜表達支持。

歸亞蕾說，她與韓國瑜話家常，他們之前在洛杉磯就碰過面，市長問候她的家人。歸亞蕾向韓國瑜表達，家人們都是韓粉，會支持韓國瑜。

至於高雄市政府有無邀請她擔任觀光大使，歸亞蕾說，沒有聊到此事。至於2020年大選，她一定會回台灣投票。

(旺報 )