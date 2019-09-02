軍人節前夕 歸亞蕾表態支持韓國瑜 20:102019/09/02 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 九三軍人節前夕，藝人歸亞蕾2日晚間現身高雄市左營四海一家會館，風采依舊。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 藝人歸亞蕾2日晚間現身高雄市左營區四海一家會館，她表態支持韓國瑜。她這趟回台灣預計停留3天，她2日與妹妹在四海一家聚餐。剛好，得知韓國瑜也到會館參加藍軍志工團座談會，向韓國瑜表達支持。 歸亞蕾說，她與韓國瑜話家常，他們之前在洛杉磯就碰過面，市長問候她的家人。歸亞蕾向韓國瑜表達，家人們都是韓粉，會支持韓國瑜。 至於高雄市政府有無邀請她擔任觀光大使，歸亞蕾說，沒有聊到此事。至於2020年大選，她一定會回台灣投票。 (旺報 ) #韓國瑜 #歸亞蕾 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董若攪局，等著被棄保 04:102019/08/29 時論廣場 韓國瑜不能只有急智 04:102019/08/29 時論廣場 韓國瑜「進來一大堆雞」 民進黨：應向在台移工及人民道歉 16:432019/08/29 政治 郭柯王結盟傷誰出乎意料！最新民調 韓、蔡差距縮小 18:572019/08/29 政治 葉匡時讚韓國瑜聰明 庶民常識多 20:022019/08/29 政治 韓國瑜大四上課照曝光 點名先生成焦點 15:332019/08/30 政治 轉守為攻！港媒讚：韓作戰陣仗已成形 13:162019/08/31 政治 為何名嘴挺韓「某離開」？羅友志揭真正原因 00:172019/09/01 娛樂 韓黑名嘴24字嗆韓！網嘆：他沉不住氣 11:182019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 娛樂熱門新聞 陪5男混浴泡溫泉 歐陽娜娜泳裝曝光眾人看傻眼… - 娛樂 《野蠻遊戲》凱文哈特嚴重車禍 警方證實：重傷急救中 - 娛樂 阿嬌老公驚爆外遇？約炮大奶網美兩人出面回應 - 娛樂 莫文蔚胸前僅2塊布蹦出雪乳 80歲母長這樣網驚呆 - 娛樂 《聲林2》選手出高招 她秀美腿辣翻最多人看！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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