創立77年、被視為日本傳奇的東京「鵜鶘麵包店」（Pelican），最近因為一部記錄片《淺草的幸福吐司》再度大紅，「招牌吐司」更是每天賣到缺貨。有趣的是，絡繹不絕的顧客上門，除排隊購買美味的麵包外，竟有人是衝著帥氣的店長渡邊陸、專程慕名而來。

長相帥氣不輸明星的渡邊陸，是「鵜鶘麵包店」第四代老闆，自幼雖含銀湯匙出生，但為繼承家業，成長並不輕鬆。這位年輕少東掌權4年，卻僅守家訓、迄今仍重用40年老員工名木廣行，片中感恩一句：「你是我的師父。」當場讓名木廣行感動得老淚縱橫。

現年32歲的少東渡邊陸，是該店第四代的老闆，也是第二代老闆渡邊多夫最疼愛的孫子。自幼含著銀湯匙出生的他，成長其實並不輕鬆。家族為讓他日後繼承家業，年輕時便把他送到東京烘焙學校學習，並得一邊念書、一邊在店裡工作，兢兢業業的工作態度多年如一日。電影20日上映。

現年32歲的少東渡邊陸，是該店第四代的老闆，也是第二代老闆渡邊多夫最疼愛的孫子。（海鵬影業提供）

(中時 )