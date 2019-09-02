受害男學生無助地把頭埋在雙腿中，頻頻說著對不起。(翻攝自爆料公社)

日前新北市新莊區才發生一起國中少女被10多名惡少集體霸凌事件，沒想到事隔不到幾天，2日下午又有民眾向臉書社團「爆料公社」爆料，一名新莊某國中男學生被數名不良少年逼迫跪地道歉，肚子還遭猛踹一腳，整個人向後彈飛數公尺，目前警方也已經介入調查。

「爆料公社」po出的影片顯示，受害男學生被迫跪在地上，低頭不斷小聲道歉，聲音還止不住顫抖，顯得相當害怕，突然一名惡少上前朝男學生肚子猛踹一腳，讓他整個人向後翻滾數公尺。

緊接著數名惡少又輪番上前狂賞男學生巴掌，同時不斷嗆說，「她是我妹，我很愛她」、「再讓我知道你玩弄誰的感情，你會死得很難看！」，只見受害男學生無助地把頭埋在雙腿中，頻頻說著對不起。

據了解，事件起因疑為感情糾紛，該名男學生今年6月自某國中畢業，發生時間應為畢業典禮前後，目前警方已經介入調查，將與受害學生與家長聯繫，進一步釐清案情。

(中時 )