女星藍甯2日參加節目《命運好好玩》，她受訪時談到自己因為父親的緣故，從小深受佛教洗禮，甚至有皈依法號「心靜」。她與老公結婚後，在朋友介紹下，赴泰國拜四面佛，說也奇怪，想懷孕在台灣求神問卜3年都未果，連試管也失敗，拜完回台就順利懷孕了，因此她開始每年赴泰拜拜。

不只如此，藍甯經營手機配件貿易，本來巴西有長期合作客戶，但有一陣子竟無聲無息到失聯的地步，直到在朋友的提醒下，她又飛了趟泰國，回台灣沒多久，立刻接到巴西7位數的百萬大單子。談到還願她開心表示，「還願就是做善事，不只幫助你自己，還有身邊所有人。不用捐很多，但盡一點能力幫助別人。」她強調自己常找的泰國師父有2大原則，「第1個孝順，第2個做善事，這是幫自己提升的最大方法，去求這些給我們很多啟發。」

藍甯透露平日有小額捐款的習慣。（吳維書攝）

每年至少去一次泰國的藍甯，細數今年赴泰次數已有4次，最近一次是受泰國師父邀請參加法會，她一臉驚訝地說：「身上有動物刺青的人，說也奇怪，隨著音樂，他們就會以所刺動物的姿態跳舞，非常神奇。」而這一次從泰國回來，經紀人為她接了個廣告。

(中時 )