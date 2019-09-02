林明禎時隔2年推出新單曲《Whoo》，以新造型跟粉絲見面，特地把頭髮的顏色漂、染成金色，一共分2天共花12小時打造而成，拍攝主視覺時，她綁上俏皮雙馬尾，大秀出川字馬甲線小蠻腰，讓工作人員稱讚她是少女漫畫中人物，化身成撕漫女，十分吸睛。

她的新歌〈Whoo〉別於以往較為甜美、抒情曲風，此次跨出音樂舒適圈，挑戰唱饒舌，「當我一聽到這首歌的旋律，就覺得Whoo！就是它了，可是因為歌曲中間有一段是饒舌，所以我就在家苦練，想要證明自己可以駕馭這首歌，希望大家喜歡。」

她也主動爭取填詞〈Whoo〉，開心說：「這首歌的詞有很多小心機在裡頭，希望大家好好解讀，自己埋了許多真實發生過的『蛛絲馬跡』。」並分享此首歌也是戀愛能量釋放的舞曲，「愛情剛開始，就像喝進一口清爽的檸檬汽水，會脫口而出說『Whoo』的那種感覺，用音樂跟大家一起感受愛情剛開始的甜蜜心情。」

(中時 )