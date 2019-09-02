庾澄慶（哈林）與蕭敬騰（老蕭）、馬念先、姚小民、劉艾立（Erika）等人，攜手演出的新音樂喜劇《西哈遊記─魔二代再起》將在5到8日於高雄衛武營歌劇院登場，日前公布角色定裝照，老蕭飾演「火孩兒」身穿一襲紅色的皮製鎧甲，配上誇張的紅色眼妝與傲視的眼神，引起熱論，還釣出周杰倫（周董）在老蕭的IG留言「你這是被懲罰畫臉嗎」，老蕭則機智回答「對呀！跟哈林哥猜拳輸的畫臉」。

他們近期密集排練中，哈林提到因情緒較high，有時候排練完回家嗓子就啞了，「老蕭就是比較內斂，他默默在一旁觀察，等到上台才真正魔力爆炸。」哈林也吐槽說：「一開始排練時，老蕭就在那裡看，搞得我壓力很大，就像我自己三十多歲時，覺得做音樂很重要，簡而言之就是很挑。」

老蕭抱屈說：「我有很挑嗎？」並表示在排練場看到哈林的演出，讓他覺得很厲害，「哈林哥每次一開口講話就好像十天沒睡過，一直醒著的那種亢奮，直接進入到孫悟空的狀態，我就還需要暖機。」此外，《西哈遊記─魔二代再起》票券於兩廳院售票系統販售。

(中時 )