NHK報導，日本《防衛白皮書》的概要大致出爐，白皮書中針對北韓分析指出，「一般認為已經實現了核武的小型化、彈頭化」，北韓今後的軍事動向將是「重大且緊迫的威脅」。

白皮書中記載，北韓反覆發射短程彈道飛彈等，還有沒有公開的鈾濃縮設施，由此研判，應該仍持續進行核武的開發。白皮書中延續去年的分析指北韓為「重大且緊迫的威脅」，並記載「一般認為，北韓為了搭載在彈道飛彈上，已實現了核武的小型化、彈頭化」。

北皮書中也提及南韓終止日韓《軍事情報保護協定》(GSOMIA)之事，並引用日本防衛大臣岩屋毅的發言指出，「極其失望」。

有關日本擬部署的新型飛彈防禦系統「陸基神盾」(Aegis Ashore)的部署計劃，由於部署地的調查錯誤連連，引起民眾的反彈，故白皮書中強調，「對於極為不合適的對應，真摯的反省」。日本政府預計在本月之內通過今年的《防衛白皮書》。

(中時 )