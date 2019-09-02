田亞霍推出新歌〈別想我放過你〉MV，邀來比爾賈執導，田亞霍首次嘗試超暗黑系風格的劇情演出，一人分飾兩角，分別是沉溺在失戀中有著病態性格，另一個則是看開、放下過去的自己，他綁架了那個病態的自己後，拖著屍體到海邊去焚燒，透過綁架、撕票，最後還焚屍，讓他大過戲癮。

他說：「導演跟我講劇情及人設時，心中只有冒出一個字『爽』！」加上他很想要演神經病的角色，「剛好要我呈現可能有一點病態，又有一點瘋瘋癲癲的感覺，其實這也正是我另外一面。」

導演還安排讓他在垃圾堆中不斷跳耀，也拿著各種顏色的煙霧彈來對嘴，拍攝過程中大量的體力活，讓他吃盡苦頭，最後還累到直接躺在垃圾堆中打瞌睡，十分拼命，他一看到成品後，滿意說：「扮神經病扮的很值得。」

而他自認平時神經大條、樂觀，在感情觀不會出現「別想我放過你」這種強烈字眼，被問及在感情中，地雷是什麼？他說：「應該是朋友，因為即使是談戀愛，我希望保有我自己跟我兄弟或是朋友相處的時間，能夠一起打德州撲克、哈啦打屁，這個對我來說很重要。」

(中時 )