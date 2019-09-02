無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝喊出，基隆外木山、萬里外海，也應該要蓋1座海上機場，讓大基隆起死回生。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜昨（1）日到彰化時，喊出中部要蓋可停放波音747的大機場，無黨籍基隆市議員暨立委參選人張耿輝也表示「基隆才需要1座海上機場！」並指出，松山機場就可以遷移到基隆外木山、萬里外海，不僅可讓飛安更加安全，更能帶動基隆、甚至全台的空、海運經濟。

張耿輝表示，1980年代，前總統蔣經國任內曾提出在將基隆港往西擴建，包括外木山、大武崙、瑪鍊溪河口（萬里），一直到野柳半島東側，規畫成「超級深水碼頭」，屆時不僅可靠泊大量的貨櫃輪與郵輪，連海上機場都能容納。

張耿輝指出，台北市長柯文哲去年就主張過「松山機場隨時可以遷的，就看交通部的決心」，他很認同柯P，並建議就遷到基隆、萬里外海，將外木山協和電廠廢除（改重啟核四代替），然後填造海埔新生地，設置海上機場。

「可讓大基隆起死回生！」他強調，基隆市港以前是世界七大港、五大國際城市，如今停滯數十年不變，基隆絕對有條件可以成為台灣空運、海運的重要中心點，可為松山機場遷移做解套，免除「盆地機場」的飛安疑慮。

他更認為，中央不要將前瞻計畫經費都投資在輕軌或蚊子館，不如拿來做深水碼頭和海上機場，更能帶動海、空經濟，促進國際客來台，增加國內就業機會，基隆也可不必再「眼紅」雙北，成為真正的「台灣頭」主角。

張耿輝還說，海上機場絕非異想天開，日本關西機場、香港赤鱲角機場皆屬海上機場，是世界趨勢，前移民署長謝立功也曾提出這樣的概念，未來國際觀光客持續增加，即便桃園機場第三航廈蓋好也會不敷使用，他雖然只是要競選立委的小議員，但仍希望中央為了國家長途的未來，可考量他的建議，及早做準備。

(中時 )