行政院前副院長林錫耀昨於民進黨全國授證大會儀式提醒，即便郭台銘脫黨參選也不能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨，錢太多了，咱們不能大意」。台北市長柯文哲今反嗆民進黨，總統大選每個縣競選總部經費要不要公布預算表，那個才可怕。民進黨主席卓榮泰晚間於臉書反擊，請問柯市長有看過民進黨編的總統大選縣市競選總部經費嗎？隨便講講不是特權也不是市長專利。

卓榮泰指出，超愛隨便講講的P又說：「去看看民進黨，編那個總統大選每個縣競選總部經費，要不要請他們公佈預算表，那個才可怕。」卓榮泰向柯提出4點質疑如下：

一.您有看過民進黨編的總統大選縣市競選總部經費嗎？

二.您知道民進黨沒有編總統大選縣市競選總部經費嗎？

三.我沒編、您沒有看過，為什麼說那個才可怕？您可怕什麼？

四.您最近常常到各縣市趴趴跑，花什麼經費？動什麼組織？向什麼對象募多少經費？這些可不可怕？

卓榮泰說，沒有的事柯文哲覺得可怕這種現象很嚴重，並反酸柯，去看看堤頂大道上下班塞車很嚴重吧。

(中時 )