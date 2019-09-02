台2線濱海公路75.5公里處今（2）日下午4時許發生賓士與重機對撞，造成重機的男駕駛身亡、重機的男乘客重傷。（翻攝照片）

台2線濱海公路75.5公里處，位在新北市瑞芳區的金石園附近彎道，今（2）日下午4時許發生重大車禍，58歲林姓男駕駛賓士商旅車要往宜蘭方向，卻不慎與1輛要往基隆的黃色重機對撞，造成19歲陳姓男騎士死亡，19歲林姓重機男乘客重傷，目前林男被送往醫院急救，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

台2線濱海公路75.5公里處發生賓士與重機對撞，造成重機的男駕駛身亡、重機的男乘客重傷。（翻攝照片）

據了解，林男向警方表示，他從濱海公路的路邊停車場出來，要迴轉往宜蘭方向行駛，怎料卻與重機相撞。案發現場，只見黑色賓士車左前方破裂，黃色重機也嚴重受損，地面上留下大片血跡，重機駕駛陳男與乘客林男重傷倒地。

新北市消防人員到場時，發現陳男頭部明顯外傷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送往瑞芳礦工醫院搶救，仍宣告不治。林姓重機乘客則口吐鮮血，陷入昏迷，目前仍在基隆長庚醫院急救中。

而林姓賓士駕駛，受到驚嚇，未有損傷，目前在瑞芳交通分隊製作筆錄中。由於現場沒有監視器，雙方也都沒有行車紀錄器畫面，所以賓士是否有跨越中央雙黃線左轉往宜蘭方向的疑慮，還需警方進一步釐清調查。

此外據悉，陳男是就讀瑞芳某高職的休學學生，林姓重機男乘客是基隆某大學在學學生，經警方通知後，家屬都已到達醫院。

(中時電子報)