香港知名餅店「大班麵包西餅公司」少東郭勇維因在社在社交媒體發言支持香港反送中示威，並轉發嘲諷港府與員警圖文，在網路上遭到反對圍剿。雖然郭隨後刪文致歉，其公司「大班」系列產品仍被大陸網路電商平台全線下架，目前知名網店如天貓、淘寶、京東等以關鍵字搜索，已查無「大班」系列商品。

據《觀察者網》報導，近日香港大班麵包西餅公司創辦人之子郭勇維因在社交媒體上支持「亂港」分子。包括支持黑衣人活動、轉載譏諷支援政府和員警的圖片，引起反對示威抗議者的憤怒而遭到圍攻。郭勇維隨後刪文道歉，稱相關言論僅是個人分享，與公司無關。

大陸官方《人民日報》在微博發文批評郭勇維「做餅先做人，一旦餡裡藏有歪心思，誰還會買？」（圖／《人民日報》官方微博截圖）

郭勇維在社交媒體上轉發諷刺「藍絲」的圖文。（圖／網路截圖）

不過，事件並未因郭維勇維道歉而平息。《觀察者網》指出，目前在天貓淘寶及京東等網路電商平台，搜索「大班」相關關鍵字，已「查無此物」。對此事件發展，《人民日報》微博再發文評論稱：「大班月餅，真要冰涼了。」「做餅先做人，一旦餡裡藏有歪心思，誰還會買？」

陸媒先前曾報導，近日香港大班麵包西餅公司創辦人之子郭勇維在社交媒體上接連發帖，內容遭到許多網友質疑。他在8月28日發表一張侮辱「藍絲」(香港對支持北京建制派的簡稱)的圖片。該圖片諷刺「藍絲」不能理解略為複雜的問題、無同理心、無求真精神、無正義感、看事情只看到表面、自私、自卑、自大等，圖片左下角寫著「認同請分享」。

報導說，郭勇維發布圖文激起許多不支持反送中的網民憤怒，回應貼文怒斥：「現在開始不會購買大班」、「收到大班放棄內地市場的決心，我們幫他一把！」

隨後郭勇維刪文道歉，稱自己發表的相關言論僅是個人分享，與公司無關。該公司的微博帳號@香港大班冰皮月餅則在微博上發表聲明稱，該言論「純屬郭先生自己的行為，並不代表香港大班麵包西餅有限公司的立場。」該聲明下附帶著郭勇維此前在Facebook上的道歉聲明。

報導說，香港大班月餅原在天貓和京東上均設有旗艦店，但9月2日早晨以手機淘寶搜索「大班旗艦店」發現已無該店訊息，點擊進入顯示「店鋪不存在或者店鋪已關閉」。同時網路也搜索不到任何與其產品有關的訊息。

香港大班麵包西餅成立於1984年，是香港有名的西餅連鎖店，號稱是冰皮月餅的發明者。郭勇維是大班西餅創辦人郭鴻鈞之子，目前擔任公司董事，外界人稱「大班太子爺」。

(中時電子報)