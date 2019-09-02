陸在WTO提起訴訟 控美對3000億美元商品加稅 21:512019/09/02 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸在WTO控吿美國，對3000億美元中國商品加稅。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部網站公告，9月1日，美國對華3000億美元輸美產品中第一批加徵15％關稅措施正式實施，大陸就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。 公告稱，美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。 (中時 ) #措施 #公告 #世貿組織 #世貿 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美貿易戰火再起 新興亞股失血14.9億美元 17:062019/08/29 財經 貿戰內傷 美4成民眾怪川普 04:092019/08/30 話題觀察 陸港觀盤－上海好市多vs.川普「好事多」 04:102019/08/30 全球財經 中美再互槓 新興亞股失血 04:102019/08/30 投資理財 全球續降息 REITs穩收息仍受寵 04:102019/08/30 投資理財 中美戰不停 東協漁翁得利 04:102019/08/30 投資理財 陸企不畏貿戰 成經濟最佳護盤手 04:102019/09/02 焦點新聞 人幣年底或貶破7.2 留意美降息次數 04:102019/09/02 焦點新聞 外資回頭 瑞信科技論壇聚焦 04:102019/09/02 財經要聞 貿易戰難解 金價再漲可期 04:102019/09/02 投資理財 兩岸熱門新聞 餡裡藏歪心思？港名餅少東挺示威遭陸電商下架 - 時政 死心吧！美中關係已不可能回復至貿易戰前 - 兩岸 香港示威者在特首辦外聚集 警噴胡椒水 - 兩岸 還我同學上課！學生團體突襲香港經貿辦事處 - 兩岸 諾獎得主：三大原因 川普對陸貿易戰必敗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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