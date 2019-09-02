大陸商務部網站公告，9月1日，美國對華3000億美元輸美產品中第一批加徵15％關稅措施正式實施，大陸就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。

公告稱，美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。

(中時 )