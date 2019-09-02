搭乘電扶梯時必須空半邊給趕時間的人走，且關東地區站左側，關西地區站右側，這在日本早已是不成文的規定。日本鐵路業者等近來卻開始呼籲要改革，盼民眾改掉此搭乘手扶梯的危險習慣。

日本全國52家鐵路業者以及商業設施等為了呼籲旅客安全搭乘電扶梯，今年7月22日起推出一系列宣導海報，呼籲旅客搭電扶梯時要站成兩列、不要行走，且要緊握扶手。除了考慮到旅客的安全外，也希望在明年東京奧運前減少車站電扶梯前擁擠的情況。

宣導海報上的大標題寫著：「大家開始吧，搭乘電扶梯的改革」，並用圖片說明： 1.「要握好扶手」；2.「在電扶梯上要停下來，不要行走」；3.「要站在黃線內側」；4.「要拿好行李」。

推廣此活動的原因是，搭乘電扶梯站單邊會增加電扶梯的負擔，可能造成電扶梯緊急停止或意外事故。電扶梯上單邊行走很容易撞到人，很可能傷到身障者、老年人及小孩們。此外，最近常發生有旅客的鞋被電扶梯捲入，故呼籲要站在黃線內側。

(中時 )