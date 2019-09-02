根據《上報》昨（1）日的獨家報導，吳敦義曾透過張顯耀於8月15日私下拜會郭台銘，傳達韓國瑜最後可能會「選不下去」，盼郭能當國民黨的「備胎人選」；而先前張顯耀赴大陸見國台辦主任劉結一時，也向對岸表達「韓會選不下去」的訊息。

國民黨文傳會代理主委程美華昨 （1）日對此表示，媒體報導純屬子虛烏有之事，國民黨主席吳敦義到今（2）日也表示，「我們不會重蹈2016年的覆轍」。

張顯耀今天也回應，8月8日確實有赴北京針對觀光議題拜訪國台辦，但未提及選舉，且據他了解，「絕無可能有換韓的可能性」。

對此，黃暐瀚在9月2日《POP撞新聞》強調，如果這個報導不是真的，現在只剩下幾個月就要選總統了，國民黨只有一條路可以選，就是去「告」上報與報導記者，而且要真的馬上告，民刑事加上選罷法「意圖使人不當選」一起告，這樣才能讓人相信「換瑜」不是真的。

黃暐瀚拍胸脯激動指出，現在連他跑20年的資深政治記者，都覺得這新聞是假的嗎？誰知道？民眾是否也覺得，「厚！到現在還在等換瑜」！

黃暐瀚質疑，8月8日與8月15日，張顯耀到底有沒有分別去見了國台辦主委劉結一與郭台銘？有或沒有？如果有去見郭台銘，去做甚麼？如果沒有，立刻告《上報》！

黃暐瀚認為，若國民黨馬上澄清有或沒有，這個新聞或許是國民黨轉機；但也可能是國民黨衰敗的起點，因為此新聞已經造成傷害了！

(中時電子報)