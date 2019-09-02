據德國之聲中文網2日報導，在幾次失敗嘗試之後，柏林動物園的大熊貓「夢夢」首次成功產仔，生下一對雙胞胎。動物園傳來喜訊：母子平安，其樂融融。

柏林動物園2日宣布，8月31日，夢夢順利產下一對雙胞胎。兩隻幼崽的出生相距一小時，在老大落地後，夢夢小心地把它放在肚子上給寶寶取暖。之後不久，老二也降生了。動物園在推特上發文說：「夢夢當媽媽啦--是雙胞胎，我們太高興了，難以言表！」

柏林動物園園長科尼裡姆（Andreas Knieriem）表示，儘管夢夢是初次當媽媽，照顧寶寶卻十分模範盡職。他透露，母子都很健康，熊貓寶寶每兩、三個小時要吃一次奶，並且需要媽媽的身體來保持體溫。

大熊貓「夢夢」8月31日順利產下一對雙胞胎，圖為兩隻幼崽之一。（美聯社）

這是在柏林動物園首次有大熊貓降生。6歲的夢夢和它的伴侶--8歲的嬌慶2017年夏來到柏林，它們都來自成都附近的一個大熊貓繁育基地。今年4月，夢夢接受了人工授精，以提高受孕機率。雌熊貓一年只受孕一次，而且受孕期不超過24至72小時。

柏林市長米勒（Michael Muller）說：「這真是個好消息！柏林為兩隻小熊貓的降生感到高興，我祝賀科尼裡姆園長和他的團隊」。

但大熊貓後代不能留在柏林。夢夢和嬌慶是大陸「借」給柏林動物園的。根據為期15年的租借協議，這對大熊貓在海外繁育的幼崽將在出生兩到四年後被送回中國。

兩年前夢夢和嬌慶來到德國時，曾轟動一時，柏林動物園專為它們修建了「熊貓園」。當時，大陸國家主席習近平和德國總理梅克爾也參加了這對熊貓的正式交接儀式。

從1980年至2012年夏，柏林動物園裡曾先後生活過3只大熊貓。2012年，頗受動物園遊客喜愛的雄性大熊貓「寶寶」以34歲高齡離世。它與雌熊貓「天天」和「嫣嫣」的交配均不成功。「天天」和「嫣嫣」都先於「寶寶」死亡。

(中時電子報)