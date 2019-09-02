時尚男神高以翔2日現身「about KUAN關於寬庭」複合式概念店，他以一身義式裝扮亮相造型亮相，除了分享對義式美學風格的看法，曾在義大利莊園學習正統道地義式料理的他，更展露一手好廚藝，現場示範私房料理「辣味番茄鮮蝦羅勒筆管麵」，溫柔又帥氣的他，再加上好手藝，被誇：「果然天菜主廚！」

高以翔返台出席活動，變身天菜主廚。（寬庭提供）

高以翔長年在大陸拍戲，他與秦嵐合作的新戲《怪你過份美麗》，拍攝四個月後，上月28日，才剛在上海殺青，他30日旋即趕回台，為新銳導演好友王鼎霖執導的《第九分局》電影首映會站台，並包場力挺，2日白天為寬庭站台，晚上已經再度出國。忙到連回台都只能來去如一陣風。

經紀人表示，因為他九月底要再進大陸另一個電影劇組，該片全程在菲律賓拍，雖然中間可以休兩、三周，但因為算是動作片，他這趟出國，除了是與家人一起去海島度假，提前過生日，也算是去執行曬黑及健身任務，從上一部戲的斯文律師，要搖身一變成新片裡的粗獷健康黝黑型男。

高以翔返台出席活動。（寬庭提供）

秦嵐去年才以《延禧攻略》中溫柔婉約的富察皇后紅遍半邊天，高以翔在剛殺青的新戲與她談情說愛，飾演律師的他，台詞多、專有名詞又很難，是他有生以來演過台詞最難的一部戲，這對中文不太流利的他來說壓力大、也很辛苦，幸好受秦嵐幫助很多，導演有時還會把他的台詞改成由秦嵐來說。

(中時 )