新北市長侯友宜今率消防局、警察局、觀旅局、三峽區公所等市府團隊視察三峽大豹溪水域安全，慰問駐點的民間救難團體。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今率消防局、警察局、觀旅局、三峽區公所等市府團隊視察三峽大豹溪水域安全，慰問駐點的民間救難團體。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜今率消防局、警察局、觀旅局、三峽區公所等市府團隊視察三峽大豹溪水域安全，慰問駐點的民間救難團體，檢視相關單位落實水域管理工作；侯友宜表示，目前大豹溪水域駐點警戒勤務共11處消防人員駐點，17處民間救難團體協助駐點，4月份迄今，民間救難團體協勤動員3423人次，協助消防人員成功救起24名戲水民眾，防止溺水憾事發生。

消防局表示，大豹溪為入夏後的戲水勝地，市府除了加強三峽大豹溪公告水域限制、禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間等公告外，也規畫編排消防及民間救難團體人員，至三峽大豹溪水域處駐點警戒；另也由觀光局、消防局及警察局組成「水安聯合巡查小組」，對於公告水域編排稽查勤務，並針對鄰近水域業者加強稽查相關自主管理事項，當遇特殊天候時立即勸導疏散民眾上岸，倘民眾違規屢勸不聽，將進行蒐證取締，捍衛保障民眾戲水安全決心。

市長侯友宜表示，目前大豹溪水域駐點警戒勤務，消防人員駐點11處，民間救難團體協助駐點17處，從4月份勤務啟動迄今，民間救難團體協勤動員3423人次，協助消防人員成功救起24名戲水民眾，防止溺水憾事發生，感謝新北市眾多的民間救難團體，在第一線的現場駐守警戒，守護民眾的生命安全，積極協助執行水域安全警戒站勤務。

侯有宜指出，「政府資源有限，民間力量無窮」，未來需要更多民間救難夥伴的協助，市府將透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險，也強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，共創幸福、美麗的安全城市。

(中時 )