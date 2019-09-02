公共電視、金鐘製作陳慧玲與名導鄧安寧聯手推出的「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》，2日舉辦演員發佈記者會，該劇演員陣容堅強，除了分飾婆媳的兩位金鐘視后鍾欣凌與黃姵嘉同台飆戲，另兩位媳婦劉品言、楊小黎都得女配角獎，于子育在剛下檔的《俗女養成記》以媽媽角色演技大爆發，鍾欣凌與劇中兒子王少偉今年也都入圍金鐘獎，卡司堅強金光閃閃！

鍾欣凌（右二）與戲裡的三個媳婦劉品言（左起）、黃姵嘉、楊小黎。（公視提供）

黃姵嘉劇中飾演剛新婚不久老公就掛了的憂鬱小寡婦，鍾欣凌爆劇中這媳婦小鷗就是命中「帶賽」，「我老公，也是她未來公公一聽到兒子要結婚，當場興奮到猝死，她胎兒流掉，連新婚老公許孟哲也因為幫她拍照掉下清水斷崖。但這媳婦雖然一人剋三代，卻對婆婆最有情有義！」

《我的婆婆怎麼那麼可愛》演員群還包括張書偉、許傑輝、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀（小甜甜）、詹宛儒、陳禕倫、謝毅宏、于子育、劉品言、楊小黎、藍雅芸、許孟哲等人，還有特別客串的曾國城，被誇根本三部戲卡司。鍾欣凌笑說，這劇組包括張書偉、王少偉、Darren、許孟哲、劉品言等藝人都是團體出身，導演最厲害的地方就是讓這些帥哥完全沒有帥哥的樣子，全都「走鐘」。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》卡司陣容堅強。（公視）

鍾欣凌、張書偉、黃姵嘉主演《我的婆婆怎麼那麼可愛》。（公視提供）

黃姵嘉表示：「我是一個有話直說的媳婦，很常因為這樣跟婆婆欣凌姐有鬥嘴戲，但欣凌姐真的太可愛了，導演一喊卡，現場所有人都笑到流淚。」擔綱男主角的張書偉笑說：「在片場大家也像現在一樣鬧成一片，常常笑到不能自已，戲裡戲外都像一齣喜劇。

《我的婆婆怎麼那麼可愛》記者會現場就像戲劇中的氛圍一樣歡樂，拍照時演員陳禕倫展現鍛鍊好身材，一手將蘇晏霈抱起，讓鍾欣凌、張可昀相當羨慕，在眾人鼓吹的情況下也讓王少偉不甘示弱一把抱起鍾欣凌和張可昀，引起現場歡聲雷動，熱鬧滾滾。

王少偉分別單手抱起鍾欣凌、小甜甜兩個好朋友，現場一片驚呼。（公視提供）

曾以《雨後驕陽》拿下金鐘視后的鍾欣凌，今年再度入圍角逐視后，她笑說，雖然聽起來像是屁話，但能入圍真的就很開心感謝了，可以和學姊王琄、學妹謝盈萱、尹馨等人一起坐在裡面真的覺得與有榮焉，至於能否得獎則是要天時地利人和，「還是會期待啦，我會寫好感言再上台，最近盡量不打死動物、多做善事」。

王少偉為了想好好拍這部戲，已暫別《台灣第一等》主持棒，卻反而入圍主持人獎，他說雖然很喜歡外景節目，但兩個外景主持再加一部戲，工作品質會受影響。知道入圍後，他第一個想法竟然是替自己的父母開心，「我姓王，大家都說老王賣瓜，我很開心爸媽也可以老王賣瓜，覺得我小孩很棒！所以入圍後真的第一個跑出來的念頭是：哇！我讓我爸媽覺得驕傲！」

(中時 )