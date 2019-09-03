2022世足資格賽 中華隊捍衛主場

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

喜愛足球的朋友們相信一定還記得4年前(2015)，中華足球代表隊作客2：0擊敗汶萊，以兩回合總比分2：1淘汰對手，暌違11年再度拿回世界盃資格賽亞洲區第二輪的門票，許多買運彩支持中華隊的彩迷也都抱回大大的獎金，2022卡達世界盃亞洲區資格賽中華隊賽程即將於9/5展開，首戰將在台北田徑場迎戰約旦，爭取晉級資格，台灣運彩也將支持開盤。

2022卡達世界盃足球亞洲區賽制。(台灣運彩提供)

2022卡達世界盃資格賽亞洲區賽制如下：

第一輪：12隊亞洲區排名最後的球隊（排名35～46）抽籤進行主客2回合兩兩對決的賽事，6個勝方晉級第二輪賽事。

第二輪：4 0隊亞洲區排名1-34和6隊第一輪晉級隊伍分8組，每組5隊，進行主客雙循環比賽。每組第1名和4組最佳的第2名共12隊晉級第三輪賽事。

第三輪：12隊分2組，每組6隊，進行主客雙循環比賽。每組第1及第2名共4隊直接晉級2022年決賽；2組的第3名，進行第四輪賽事。

第四輪：第三輪每組的第3名共2隊，進行主客兩回合賽事，勝出的一隊可晉級參加跨區的附加賽。

1993-2019中華男子足球世界排名。(台灣運彩提供)

由於中華隊近三年世界排名大躍升，今年在亞洲區排名也提升至23(落在前34名內)，所以直接參加第二輪賽事，與約旦(世界排名99)、尼泊爾(世界排名166)、澳洲(世界排名46)以及科威特(世界排名156)一同分在B組，進行主、客場雙循環賽事，依積分高低決定是否晉級。中華隊4場主場的賽程分別為1.今年9/5(四)Vs. 約旦(台北田徑場)、2.9/10(二)Vs. 尼泊爾(台北田徑場)、3.10/15(二)Vs. 澳洲(高雄龍騰足球場)以及4.明年6/9(二)Vs. 科威特(高雄龍騰足球場)，台灣運彩也會開盤支持，並視情況提供場中投注，大家可以買張運彩到現場、在家或到投注站一起為中華隊加油，體驗「買運彩、看比賽、更精彩」的樂趣。

中華隊主場賽程(台灣運彩提供)

(中時電子報)