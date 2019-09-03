美國總統川普團隊又一職員走人！不過這次不是因為和老闆理念不合，而是因為私下亂向記者爆料第一家庭私事。28歲的川普私人特助魏斯特荷（Madeleine Westerhout）酒後向記者吐露川普曾嫌小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）太胖、相貌普通，因此不願與她合照，消息傳開後，魏斯特荷於上月28日請辭獲准。

川普私人特助魏斯特荷酒後失言，向記者大爆料川普家人私事，她隨後請辭獲准。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美國政治新聞網站Politico報導，川普8月稍早前往位於紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的私人高爾夫球俱樂部度假時，白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）及特助魏斯特荷在晚間為隨行白宮記者團舉辦晚宴，依照慣例，這種晚宴場合上的發言都屬於私下談話（off the record）。

當晚魏斯特荷喝多了，在吉德里離開座位受訪之際，魏斯特荷竟開始大爆料，包括吹噓自己和川普的關係比第一千金伊凡卡、蒂芬妮都還要緊密，還透露川普鮮少和蒂芬妮拍照，是因為嫌棄女兒「過重」，甚至稱蒂芬妮和川普拍照前應該先減重。魏斯特荷還爆料，川普似乎嫌蒂芬妮相貌普通，熟悉當晚情況的匿名人士引述魏斯特荷說法，「川普無法從人群中認出蒂芬妮。」

當天參與晚宴的其中一名記者事後將這些酒後狂言洩漏給了白宮官員，魏斯特荷也在上周四火速請辭，川普也已同意。

針對魏斯特荷的發言，川普周六在推特為蒂芬妮護航，他說，「我愛蒂芬妮，她做得很棒。」不過面對這位前員工，川普也沒有口出惡言，仍稱讚對方是「很棒的人」，說前一晚接到魏斯特荷來電道歉，他「充分理解而且原諒她」。

有政府人士抨擊，這是一場私下談話的晚宴，媒體故意對外洩漏談話內容，根本是明目張膽地破壞協議，想要毀了魏斯特荷。不過CNN報導，魏斯特荷與記者交談當時，並未明確表明自己的說法不對外公布，因此記者才向白宮透露了談話內容。

魏斯特荷的辦公室就位在白宮橢圓形辦公室前面，因此常被媒體形容是川普的「守門人」。她一直到川普就任總統之後才成為他的私人助理。

川普私人特助魏斯特荷（左）酒後失言，向記者大爆料川普家人私事，她隨後請辭獲准。（圖／美聯社）

(中時電子報)