美國媒體《Clutch Points》針對湖人新賽季前景做出預測與評估，詹姆斯將放手讓安東尼戴維斯大展身手，但可能會碰到球員受傷的狀況，而且三分球投籃命中率將是全聯盟墊底，更重要的是無法闖進最後爭冠行列。

《Clutch Points》記者威爾森表示，湖人的防守在新球季將擠進聯盟前五，最主要的因素在於安東尼戴維斯、丹尼格林與霍華的加盟。

威爾森認為，時光是詹姆斯難以逃脫的考驗，他的巔峰時期已愈來愈少，勢必要將權力下放，此人就是安東尼戴維斯，詹姆斯可以將專注力放在其他方面。

「球哥」朗佐鮑爾被交易至鵜鶘，球隊的主控位置將交付給隆多的身上，如果上場時間足夠的話，有機會成為新球季的助攻王。

湖人的三分球投籃命中率將是全聯盟倒數前五，詹姆斯上賽季33.9%，庫茲馬30.3%，安東尼戴維斯33.1%，隆多35.9%，丹尼格林45.5%，關鍵時刻誰能致勝一投？

湖人在夏天補進了不少好手，子衿球迷也開始憧憬總冠軍，但表面上的實力並不能與實際項的戰鬥力畫上等號，尤其是新賽季西區的競爭更加狂暴，快艇就是湖人想要爭冠路途上的最大攔路虎。

(中時電子報)