許多人家裡或多或少都會有娃娃擺飾，有網友就分享家裡有座可愛的日本陶瓷娃娃是小時候媽媽送給他的，一直到現在結婚生子都還擺在家裡，但是擺在高處的娃娃卻每次都會自己「轉回去」，讓原PO相當毛骨悚然。

原PO表示，娃娃就放在寶寶衣物五斗櫃上的九宮格裡展示，他定期都會擦拭展示區，就這樣忙忙碌碌的每天育兒生活.......一切都很正常，直到某天，原PO要去擦拭九宮格了，但發現，「是誰動我的陶瓷娃娃？？」但又馬上取消疑慮，因為娃娃放在很高的位置，原PO自己都要爬椅子才碰的到，就默默把它轉回正面。

日子一天天過，原PO又發現娃娃又面壁了，又再次把它轉正。直到下次在擦拭時又看到娃娃又轉回去面壁，他景恐的表示「我慌了...難道...（腦海浮現日本鬼娃傳說）見鬼了我，怎麼可能，難道我根本沒轉正嗎？記得我好像有轉回啊...？」

於原PO特別每天開始觀察了幾天發現沒什麼異常，直到過了一週後，他才突然想到，他表示當時想到「我立馬抬頭一看（我整個頭皮發麻，嚇到了...日本娃真的是在面壁...夭壽鬼~不會吧！有鬼）」

接著他不知道哪來的勇氣，原PO上前去把娃娃拿下來看個究竟，才「發現底部有個突點」，他表示，原來這就是娃娃會自己動的原因，因為每天都要開開關關五斗櫃拿寶寶衣物，每天每天一點一滴的晃動，才造成娃娃自轉...

(中時電子報)