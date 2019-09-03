2014年7月31日23時55分至8月1日凌晨間，高雄市前鎮區與苓雅區發生氣爆事件。（圖／本報系資料照片，柯宗緯攝）

韓國瑜陣營與高市議會國民黨團8月29日舉行記者會，質疑前朝陳菊市府當年高雄氣爆善款使用及捐款管理運用要點；而被質疑的前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊立即回擊，「將氣爆作為選舉操作的籌碼，令人憤怒、遺憾」。為避免陷於口水戰，北市新黨議員侯漢廷特在臉書貼文【一次看懂高雄氣爆善款爭議】，讓國人看清楚高雄氣爆善款流向弊端何在？

侯漢廷先幫大家釐清4個名詞：

🔴善款：理想上是捐給受災戶的，捐給受損的商家、或者重新蓋公宅讓無家可歸的災戶居住(並沒有這麼做)、鋪平道路，都是捐款人可接受的範圍。

🔴市府賠償：由於氣爆市府負有責任，應從市府預算支出。

🔴廠商賠償：廠商負有責任，由廠商支出。

🔴市府預算：與氣爆毫無關係、每年應該正常支出的經費。

侯漢廷指出，陳菊市府用善款請來律師，跟災民說，想要善款，就不准領市府賠償費，跟市府簽約向廠商要賠償。災民或者不理解市府賠償跟廠商賠償之差異，或者被威脅擔心領不到錢 ( https://reurl.cc/0zgL8A )，放棄向市府索賠的權益。然後陳菊市府請律師打官司，向廠商要錢。結果法院判市府該付40%責任，亦即災民有權向市府索賠，然而已超過國賠申訴時間。

侯漢廷再列舉他發現的疑點：

👉第一，如果直接採用國賠、市府賠償，不僅不需耗時間請律師訪談簽約，災民能更快得到錢，更能直接省下6934萬的律師費。

👉第二，陳菊市府透過善款及代位求償制度，全然迴避了高雄市府應盡的責任。而且市府身為肇事者的「賠償金」完全消失不見。

👉第三，善款成為了市府的小金庫，被當作市府經常門預算花用、花在全然與災民無關的活動，而且細目及詳細支出完全沒有！ ( https://socbu.kcg.gov.tw/kcg_gas/index.php )。

👉第四，當初這些團隊並未因氣爆結束或陳菊下台而下台，而是一個個升官發財。當總統府秘書長、交通部長、經濟部次長、中華投資董事長。

👉第五， 善款中，有來自大陸各界的捐款，如果不是用在災民，而是用在市府行政，那麼依據民進黨的標準，陳菊市府團隊，可能已遭染紅並且涉嫌違反國安法！

還有一堆如買照相機影印機文件夾等不說了。看看下述經費，若能多花一分一毫給傷亡者，該有多好。

🙄裝置藝術計畫，3600萬。

💔 (對災民的實質幫助是？)

🙄3場歌仔戲與1場紙風車劇團演出，362萬。

💔 (對災民的實質幫助是？演出活動不是文化局的預算嗎？又是紙風車真巧？既然善款補助了還要賣票？通通在選前當月演出真巧？)

🙄出書，135萬。

💔 (對災民的實質幫助是？網路跟書店還沒有！)

🙄登革熱防疫，1828萬。

💔 (不是衛生局預算或市長第二預備金嗎？先前民進黨才講為什麼陳菊時代衛生局編列登革熱花比較少錢韓國瑜要多花錢，答案是陳菊時代用善款！)

🙄增補消防儀器，7911萬。

💔 (不是消防局的預算嗎？)

🙄警局添購消防衣，815萬。

💔 (不是警察局的預算嗎？)

🙄管線清除，132萬。

💔 (不是工務局的預算與廠商本身的責任嗎？)

🙄太陽能光電設置，2214萬。

💔 (不是工務局的預算嗎？)

🙄心理衛生計畫，用於電台安心宣導、民眾安心講座等，650萬。

💔 (完全看不懂。講座細目完全沒有。不是衛生局的預算嗎？)

🙄捐款專戶管理運作暨專案人力計畫，1270萬。

💔 (公家機關還要行政錢？)

🙄台鐵高雄機廠都計變更案與建築景觀改善，1億8千6百萬。

💔 (高雄機廠都計變更關災民什麼事？)

🙄里民領6000交通不便補助費，1億7千萬。

💔 (無受災無影響也能領，選前利多？)

🙄社會融合服務，189萬。

💔 (不限災民，不是衛生局的預算嗎？)

🙄3場振興商圈主題活動，394萬。

💔 (不是經發局商業處的預算嗎？)

🙄氣爆地區招牌第二次更新 1070萬。

💔 (門面功夫？補助兩次？)

🙄法律扶助，153萬。

💔 (不是市府提供義務律師？)

🙄告廠商免除市府責任的律師費6934萬。

💔 (國賠的話可以省下不是嗎？最後法院仍判定市府有責任)

👌🏻代位求償8億2千萬。

💔 (這才是受災戶得到的賠償金！)

⬇️最神奇的是這個！

補助55名受災學童到國內大學畢業的教育基金，1億6千8百萬。

(假設55名學生都從小1開始計算，全部念私立，國小、國中、高中一年學雜費10萬，大學一年12萬，55名學生也才9千2百萬，卻已執行1億6千8百萬？細目在網站完全找不到！)

侯漢廷建議韓市府及藍營議員們，每一項的細節，每一天追問一個，就能讓陳菊團隊疲於奔命。

(中時電子報)