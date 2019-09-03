健保署去（107）年統計最花健保費用的疾病，急、慢性腎臟病居首，共用掉513億元，佔整體健保總額7%，就醫人數為36.4萬人。

其中，洗腎人數更衝破9萬大關，腹膜透析加上血液透析的醫療費用支出高達449億元。其次是第二型糖尿病，齒齦炎及牙周病等，共花費291億元及171億元。

（圖片來源：林后駿）

糖尿病、高血壓、高血脂等三高控制不好，是惡化腎病、造成洗腎的主因。如何掌握關鍵因素顧好腎？

1.要睡飽，以滋養腎氣

至少晚上11點～3點的黃金睡眠期要好好休息。台南市立安南醫院中醫部主治醫師廖殷梓說，熬夜、太晚睡會過度耗氣、耗陰，損傷肝腎系統。起床時要覺得疲憊盡消、有睡飽充電的感覺。建議可在睡前用溫水泡腳，按摩腳踝讓全身放鬆，較易入眠。

2.三高要控制好

維持血壓、血脂及血糖不超標，就能避免腎臟惡化。在台灣，糖尿病是造成洗腎的最大主因，佔四成以上；高血壓則讓腎血管硬化，腎小球內壓上升破壞腎實質，造成尿毒症必須洗腎，腎臟科醫師、中醫師鐘文冠解釋。

3.定期檢驗腎功能

腎臟病變無聲無息，外觀看不出來，定期抽血檢驗是及早發現的方法。鐘文冠建議，如果腎絲球過濾率（eGFR，推斷腎功能的指標）>60ml/min/1.73㎡，一年做1次腎功能檢查；如果eGFR <59ml/min/1.73㎡，則半年追蹤1次。如有高血壓、糖尿病、腎臟病家族史、親人或伴侶在洗腎，建議每半年到1年做一次尿液及抽血追蹤。

4.溫和運動不間斷

養腎補腎最好的方法就是運動。運動讓全身氣血通暢，腎臟也能得到足夠的滋養，維持活力。溫和持續的運動像氣功、瑜伽、走路等，對腎最好。鑽研腎病研究、國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成一有空就去走路，他隨身攜帶計步器，每天一定要求自己要走7000步以上。平常也可藉由穴位按摩，達到保健腎臟的效果。

5.保持情緒平和穩定

經常焦慮、擔心、害怕，也會傷害腎。中醫認為「驚恐傷腎」，意即恐懼不安、驚慌失措容易傷害腎系統。平常做好準備、保持情緒平穩就是養腎。

鐘文冠提醒，就算碰上生病也不必驚慌失措，轉念把它當作還卡債利息，找到好醫師就像幫你減利息，配合治療很快就能還清債務、恢復健康。

（圖片來源：林后駿）

1.不隨便用藥

腎臟是嬌弱的排毒工廠，過多藥物使用會增加它的負擔，提前罷工。因此如果疼痛超過1週以上，建議就醫診治找出原因，不要狂吞止痛藥。也不要輕易嘗試來路不明、街頭巷尾流傳的祕方、偏方，或一帖見效的神藥，成分不明，容易傷害腎臟。

2.不吸菸、不吃冰

癮君子注意了，吸菸傷心也傷腎。吸菸會降低前列腺素，使腎血管收縮，腎血流量下降，引發高血壓及腎臟萎縮。遠離冰品則是中醫的愛腎祕方。「冰對身體來說很耗能，」中山醫學大學附設醫院中西醫整合醫療科醫師許世源解釋，尤其有腎病的人常會呈現腎陽不足的症狀，本身能量就不夠，更要小心盜領存款的能量小偷，最好少碰冰品。

3.不吃太油、太鹹、太甜

中西醫臟專家對飲食都很忌口。高蛋白、高脂食物會增加腎臟負擔。中醫也有類似說法。不建議病人吃屬性寒涼（如瓜類）及燥熱（如麻油雞、麻辣鍋）食物。廖殷梓建議可多補充平和食物如蘋果、葡萄及綠色蔬菜（腎臟病人若有高血鉀的問題，建議蔬菜要燙過去除湯汁再食用，水果要適量，不建議喝果汁）。

4.不要小看感冒

反覆發作的發炎狀況會讓細菌入侵腎臟，惡化腎功能。尤其腎病患者免疫力差，感冒是家常便飯，但是感冒用藥使用不慎會損傷腎功能，且如果出現排尿減少與浮腫，不可輕忽，建議找原本替你看腎病的醫生診治，比較安全。

5.不吃太多加工品及補品

高磷食物會造成腎臟負擔。一般動物性食物含有機磷，吸收率是40～60％；碳酸飲料如汽水，肉類加工品如香腸、魚餃含無機磷，100％會被身體吸收，因此愛腎首要減少攝取這類食品。最好吃新鮮及原態食物，但不建議食物生吃，最好煮熟再食用，廖殷梓說。

另外，也特別提醒腎不好的人要慎用補藥、健康食品及營養補充品。像薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐一般多搭配肉類，但高蛋白飲食會加重腎臟負擔，靈芝、青草藥等也不是人人能吃。食用營養補充品建議先跟醫生討論，避免風險。

(中時電子報)