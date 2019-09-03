韓國瑜昨（2）日中午韓國瑜開直播闢謠，表示黑韓產業鏈如今正蓬勃發展，直說「黑韓不要臉、白韓要翻臉」！

韓國瑜表示，這些謠言讓很多人打電話來關心，甚麼死訊都是假新聞，大家查證後笑一下就好；但對於國內媒體傳出藍營高層派人到國台辦討論「換瑜」的新聞，韓國瑜表示他不相信，他相信以國民黨高層的智慧，不會做出這種事情。

但如果這件事是真的，韓國瑜直言，「那就是國民黨黨部腦袋進水了」，他說，明年的大選國台辦沒有投票權，國民黨派人過去簡直是「腦袋壞掉」；明年大選擁有決定權的人，是台灣兩千三百萬的民眾，他的立場非常清楚，保護中華民國、愛惜台灣人、反對台獨。

對此，趙少康在TVBS《少康戰情室》認為不論是國民黨吳敦義或是韓國瑜的回應，都不夠堅定。

趙少康表示，這個新聞有兩個殺傷點，第一個就是說要換韓國瑜，國民黨怎麼可以有這樣的念頭？第二個，就是還要跟國台辦報告、溝通，到底怎麼回是？

趙少康指出，國民黨雖然第一時間有出來否認，但否認力道不夠，吳敦義應該出面親自開記者會痛斥、提告。

趙少康更不滿，激動拍桌地說，韓國瑜的回答也非常....甚麼「如果是真的，中央黨部腦袋進水」，怎麼可以是真的呢？當然不可以是真的；甚麼如果，沒有如果！

(中時電子報)