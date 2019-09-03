在中日甲午戰爭中被沉沒的清朝北洋水師旗艦「定遠艦」最近獲專家確認沉船位址。據最近山東威海劉公島上舉行的「威海灣一號甲午沉艦遺址保護區域劃定論證會」上宣布，有關專家歷經兩個月的水下考古調查後，現在已基本確認「定遠艦」的沉船位置，並出水一批沉艦遺物。這是2014年以來北洋甲午沉艦系列調查與研究工作的又一重大成果。

據《新華社》報導指出，定遠艦為清朝委託德國坦特伯雷度（該地二戰後劃歸波蘭，現名什切青）的伏爾鏗造船廠建造的7000噸級一等鐵甲艦，1885年入編北洋海軍後列為海軍旗艦。

定遠艦水下遺址。（圖／新浪微博@新華視點）

定遠艦水下遺址。（圖／新浪微博@新華視點）

據了解，當時同級戰艦共有2艘，分別是旗艦「定遠艦」與另一艘「鎮遠艦」，兩艘都是當時亞洲最先進的戰艦，建造耗資達280萬兩白銀，是當時世界上有名的定遠級戰列艦之一。二艦長達94.5米、寬18米、吃水6米，正常排水量7335噸或7430噸，當時可以算得上是海上巨無霸。

報導說，1894年中日甲午黃海海戰爭中主動開炮迎敵，其主炮威力與超強的鐵甲防護能力在海戰中有不俗的表現，一度被譽為「永不沉滅的定遠艦」。不過，在甲午戰爭中大黃溝海戰中北洋水師損失慘重，但主力尚存。在李鴻章的避戰保船策略下，北洋水師退守威海衛軍港，導致後來北洋艦隊在軍港內直接被日軍軍艦團團包圍。在後續的威海衛保衛戰中，定遠艦被日軍魚雷艇偷襲而中彈受損，緊急移船到劉公島東村外擱淺，不久即因戰局崩潰，丁汝昌決定主動自爆以免資敵，但戰後仍被日軍大肆拆卸，武器與艦材被當作戰利品運去日本。

定遠艦遺物。（圖／新浪微博@新華視點）

定遠艦遺物。（圖／新浪微博@新華視點）

2019年7月至8月，為調查保護沉滅在威海灣內的北洋海軍戰艦遺址，經大陸國家文物局批准後，由山東省文物局委託多個文化遺產保護單位與考古研究中心，調集大陸30名水下考古專業人員及技術人員，共同開展了威海甲午沉艦遺址第一期調查工作。

報導說，本次調查工作採取抽沙揭露的方法瞭解殘存艦體的保存情況，利用多波束、淺地層剖面等海測儀器採集遺跡資料，結合文獻材料，準確鎖定「定遠艦」的埋藏位置，再於址上方進行抽沙作業，在深達1—3米的厚厚泥層下，發現並逐步揭露出一段艦體遺跡、採集提取部分沉艦遺物，出水文物150餘件。這些文件與先前發現的「致遠艦」和「經遠艦」出水文物相似。

大陸國家文物局水下文化遺產保護中心水下考古研究所所長姜波認為，「定遠艦」的發現，有利於深入推進甲午沉艦調查與研究工作，對於甲午海戰史、海軍史、艦船史的研究具有重要的歷史與科學價值。

(中時電子報)