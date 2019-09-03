國民黨2020大選參選人韓國瑜副手人選，備受矚目。其中，黨內醞釀朱立倫出來搭配的聲量不小。親韓人士透露，韓國瑜確實打算約朱立倫見面談合作，但是否會搭配選舉，要看兩人談的情況而定。對此，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書質疑「打算約見面」這種小事都要透過媒體來傳話，譏諷如何團結拚大選？徐巧芯這番發言惹來不滿指「這話只能對黨內說，如果公開說就是背骨了」。

讚許徐巧芯這番發言的，有人表示：「 當提韓出線的那一刻就錯了！剛選上市長就要當總統？怎麼讓人知道他有那能力？而且他競選時的政見都跳票了」、「有韓不投」、「一手好牌打成這樣，國民黨不如砍掉重練吧⋯⋯唯韓不投，一起郊遊」、「反正2020沒朱立倫棄投」。

不贊同者就針對徐巧芯開炮，有網友表示：「雖然妳講的是對的，但這話只能對黨內說，如果公開說就是背骨了」、「巧欣快跳船吧！快撞冰山了、「到底是誰一天到晚在破壞國民黨的團結啊?你們這些民意代表才最應該少說多做事吧～」、「徐巧芯，我只能說你還真會帶風向」、「 徐巧芯小姐請問您是哪一黨的?初選前只看到您捧鍋酸韓，初選後又只會明裡暗裡貶韓⋯這樣的國民黨議員除了打嘴砲之外請問您又幫助了國民黨的團結什麼了？」。

(中時電子報)