史上第二強大西洋颶風多利安吹襲巴哈馬阿巴科群島，嚴重威脅當地民眾安全。天氣相關臉書社團PO文表示，5級颶風多利安 (Dorian)，正在佛州外海的巴哈馬群島上空開虐。解釋從雷達圖來看颶風多利安相當嚇人，並且形容它的強度威力有如驚人，有著每秒78.2公尺的恐怖陣風。最後一提，台灣竟然曾有遇過這種威力的颱風！

颶風多利安（Dorian）2日登陸巴哈馬，強大的風速重擊巴國北部，美國東岸也逐漸感受到暴風威力。多利安威力在當地時間周日時增強至5級，以每小時297公里最大風速重創巴哈馬群島北部，所到之處房舍屋頂被掀開、汽車翻覆、電塔遭吹倒，數百居民緊急至學校、教堂、收容所避難。

臉書社團「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文介紹颶風多利安，指出就算是外行人，從雷達圖應該也看的出來，這是個強度非常猛烈的颶風，顛峰實測中心風速160節，大西洋史上第二強，相當於台灣的「強烈颱風」，強調是特別強的那種。

颶風多利安已經測到每秒78.2公尺的恐怖陣風，直接吹破17級風以上，且因為移動速度緩慢，更會因此造成更多災害，「預計Dorian還要再一天，才會離開群島」。

台灣有沒有遇過像78.2這種風速？「台灣颱風論壇｜天氣特急」給出驚人回答，「答案是：有！」，指出「2000年的強颱碧利斯登陸瞬間，台東成功就測到78.4 m/s的瞬間強陣風，目前仍是台灣本島陣風紀錄保持者」。

(中時電子報)