小禎甩肉40公斤 同框隋棠往下一看...鳥仔腳一樣細 00:432019/09/03 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 小禎和隋棠是圈內出名好姐妹。（圖／翻攝自臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小禎同框隋棠，鳥仔腳一樣細。（圖／翻攝自IG） 藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，但近年憑著運動、飲食控制加上戒酒，成功甩肉40公斤，驚人毅力令網友佩服不已，近日她和好友隋棠一起出席活動，玩得不亦樂乎，但畫面一往下看，2雙鉛筆腿更是吸睛。 隋棠和小禎先後創立個人服裝品，隋棠曾透露小禎之所以投入服飾界，自己跟老公Tony是促成此事的幕後推手，近日兩人就一起出席品牌的慶祝活動，特別的是，她們在活動上都穿著緊身褲，當同框站一起時，小禎的腿已和擁有招牌鳥仔腳的隋棠一樣細，明顯可見小禎的瘦身成果，意外成為亮點。 (中時電子報) #小禎 #隋棠 也許您會感興趣 推薦閱讀 江啟臣拋韓朱同框 吹響團結號角 04:102019/08/30 政治要聞 方志友甩肉20kg孩子認錯媽 04:102019/08/30 娛樂新聞 近期互問台灣價值 蔡柯下周一將同框 17:442019/08/30 政治 40廠商搶摩天輪 最快明年4月動工 04:102019/08/31 政治要聞 港警：「示威者先攻擊」太子站大混戰10受傷、40人被逮 07:242019/09/01 兩岸 太子站40人被捕 警：示威者換衣喬裝市民 12:502019/09/01 兩岸 粉碎切割流言！旺董韓國瑜同框 16:372019/09/01 政治 NBA》5年後字母哥當老大 詹皇退至40 08:412019/09/02 體育 《產業》客美多咖啡衝刺加盟，拚5年拓至40家 16:312019/09/02 財經 林明禎秀川字腹肌化身「撕漫女」 大放戀愛能量 20:472019/09/02 娛樂 娛樂熱門新聞 夯劇男星爆射後不理 3P「鹹濕好爽錄音檔」曝光！ - 娛樂 《野蠻遊戲》凱文哈特嚴重車禍 警方證實：重傷急救中 - 娛樂 陪5男混浴泡溫泉 歐陽娜娜泳裝曝光眾人看傻眼… - 娛樂 阿嬌老公驚爆外遇？約炮大奶網美兩人出面回應 - 娛樂 小禎甩肉40公斤 同框隋棠往下一看...鳥仔腳一樣細 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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