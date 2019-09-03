小禎同框隋棠，鳥仔腳一樣細。（圖／翻攝自IG）

藝人小禎（胡盈禎）過去因罹患多囊性卵巢症候群暴肥，但近年憑著運動、飲食控制加上戒酒，成功甩肉40公斤，驚人毅力令網友佩服不已，近日她和好友隋棠一起出席活動，玩得不亦樂乎，但畫面一往下看，2雙鉛筆腿更是吸睛。

隋棠和小禎先後創立個人服裝品，隋棠曾透露小禎之所以投入服飾界，自己跟老公Tony是促成此事的幕後推手，近日兩人就一起出席品牌的慶祝活動，特別的是，她們在活動上都穿著緊身褲，當同框站一起時，小禎的腿已和擁有招牌鳥仔腳的隋棠一樣細，明顯可見小禎的瘦身成果，意外成為亮點。

(中時電子報)