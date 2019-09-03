13個政黨一年內成立，搶攻明年大選立委席次，其中，天一黨為性質最特殊的政黨之一，不僅中央黨部布置成靈宵寶殿，選戰佈局靠著易經，甚至推出自創的「量子幹細胞茶」，黨主席賴光會宣稱有打通任督二脈之效，並且只有重要幹部才可飲用。

本刊記者一行人進到位於桃園中壢一處偏僻的三合院內，走入神壇主殿後坐了下來，賴光會表示，天一黨的創黨宗旨就是要為全民「去六凶得五福」。他拿出宣稱含有飛碟量子能量的「量子幹細胞茶」，自豪的說，要得福得靠這種茶，可以打通任督二脈，並能得道成仙。本刊記者聽著聽著，早已忘了此時置身的是道壇還是黨部？

本刊記者忍不住提問：「這些怪力亂神的說法是否有根據？」賴光會倒是淺笑地說，事實勝於雄辯，現在討論的科學與哲學屬於形下學，易經的是神學。他說，像空氣的玄學則是形上學，「智慧不到那個階段，就無法理解。」

充滿宗教色彩的天一黨究竟要如何與政治產生連結？賴光會解釋，現有黨員大約4、5百人，未來將按照易經的「爻」（計算事情階段的單位）一步步規畫黨的未來。第一爻是架構創黨；第二爻是籌措經費；第三爻約在11月開始以「光槌靈療大隊」巡迴全台；第四爻則是投入立委、縣市長選舉；第五爻則是透過黨的立委與縣市長恢復5千年道統。僅管本刊記者聽得頭昏腦脹，賴光會卻是說得口沫橫飛，意猶未盡。

另一個中華家國黨負責人是社運常客梅峰，標榜道統傳承，在內政部登記職稱為黨的「總管家」。梅峰在接受本刊訪問時，還特別換上一套中山裝，他說創黨宗旨：「就是要打破個人為主的『民』國，改成以家庭為中心的『家』國。」

梅峰說，他的父親還在世時，曾時健保黨的黨魁，2012年提出有效的「健保免費」議題，僅僅花費500萬元宣傳，立委選舉的政黨票就拿下了16萬3千多票。如今他自己創立新政黨，積極串連其它小黨，希望集合眾力創造參選總統50萬人連署的實力，有了總統候選人母雞帶小雞，再加上教育免費、每四口之家每月補助1萬元等響亮議題，相信明年大選可以開出亮麗的成績，將提名候選人送進國會，甚至送上總統府。（記者／吳婉瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)