靈霄寶殿竟是中央黨部，天一黨目標選立委、縣市長，恢復5千年道統！距離2020總統大選剩下4個多月，有意加入戰局的各方勢力，紛紛籌組政黨運作，根據內政部統計，光是近一年來，就有13個政黨申請成立。新政黨的性質眾多，跨越政治、宗教、經濟和性別等領域，其中，天一黨的中央黨部設在老舊的三合院，還布置成靈宵寶殿。

8月30日這天，桃園市中壢區市郊烏雲密佈，稻田圍繞下的一處三合院古厝，細雨斜飄更添幾份神秘。本刊記者趨近屋舍，只見一位穿著三分袖白衣的男子早已站在田間等候。「歡迎！」面帶微笑親切地迎接本刊記者的男子，是天一黨黨主席賴光會。不過，映入眼簾宛若廢墟般的斷垣殘壁，竟是天一黨中央黨部，令人為之一驚。

跨進占地約兩百多坪的黨部，各式「石」蓮花、磚石、碗在地面上等距排成直線，其中一朵蓮花上，壓著粉色絲巾的鴨子陶塑，另一朵上頭壓著一顆黃白相間的石頭，排線的末端高掛著一頂斗笠。四周用磚頭規畫成不同的四方空間，有的供奉葫蘆，有的擺放聚寶盆，露天的空間瀰漫一股奇異氛圍，雖然用一個字形容就是「怪」，不過，賴光會卻說，黨部是仿玉皇大帝接見眾神的靈霄寶殿布置，頓時又讓人為之肅然。

充滿宗教色彩的天一黨究竟要如何與政治產生連結？賴光會解釋，現有黨員大約4、5百人，未來將按照易經的「爻」（計算事情階段的單位）一步步規畫黨的未來。第一爻是架構創黨；第二爻是籌措經費；第三爻約在11月開始以「光槌靈療大隊」巡迴全台；第四爻則是投入立委、縣市長選舉；第五爻則是透過黨的立委與縣市長恢復5千年道統。僅管本刊記者聽得頭昏腦脹，賴光會卻是說得口沫橫飛，意猶未盡。（記者／吳婉瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

(中時電子報)