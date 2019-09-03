前MP魔幻力量成員團員潘俊佳（嘎嘎），發行個人單曲〈都是我〉MV，大膽用了「上吊自殺」跟「疑似跳樓」的畫面，潘俊佳表示，這是刻意製造強烈的懦弱感，訴說自己的絕望，想用死了一了百了這樣不負責的概念來逃避現實，「因為我也曾有過想死的念頭，那段低潮日子很煎熬，覺得自己真的沒有希望，好在正面的我戰勝了負面的我，因此透過這樣的呈現，想藉自己的經歷反省體悟，希望大家珍惜眼前愛你的人，以及你愛的人，盡可能不要後悔。」

潘俊佳也表示目前單身，也沒心儀對象出現，「總之結婚時一定會通知大家！現在先把眼前工作做好，努力賺錢！」而由於歌名很特別，似乎是首懺悔路線的情歌，引起關注，紛紛問他這是送給哪位「前任」的作品？他說：「應該說是對所有過去的戀情，致青春，也致後悔。我相信有談過戀愛的各位，應該不難在記憶中找到對方，或是自己脫口說出『都是我…』，我不覺得這三個字有通用在何時，但我十分篤定『都是我』常在戀人吵架時發生，例如：對啊！都是我，什麼都是我的錯！都是我的問題。不瞞各位，談情時，面對戀人，這三個字，我也會用在敷衍對方時、生氣吵架時、撒嬌裝可愛時。」

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(中時 )