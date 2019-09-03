「小樂」吳思賢與項婕如主演的台視、三立新週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》，即將於本週日(8日)上檔，日前拍攝一場迷你豬竟然飛上樹的瘋狂劇情，小樂與項婕如爬樹救豬，小樂卻意外來場「豬吻」。小樂這部戲的初吻給了迷你豬，結果自從那天跟豬對戲之後，他都沒有再吃過豬肉了，且現在每天至少有一餐吃全素，因為覺得於心不忍。

小樂、項婕如與迷你豬對戲。（三立提供）

這段劇情其實是在敘述「飛豬理論」，意指只要站在風口上，豬都會飛，這正是網紅世代的縮影，只要機會來了，人人都能有機會在網路上成名。項婕如描述當天拍攝前的現場狀況，她笑說小豬剛喝完奶，嘴巴還有點味道，拍攝前他們還先讓迷你豬喝水漱口，但由於小樂有潔癖，於是開玩笑跟劇組求救：「不可以讓豬用漱口水漱漱口嗎？」項婕如當真，還很認真回說：「這樣要是豬豬把漱口水吞下去怎麼辦？」

這次與動物拍吻戲是小樂的潔癖極限，原本他是要跟豬親嘴，沒想到親錯親成豬鼻子，親下去後感覺濕濕的不大對，他才發現原來親錯了地方了。小樂表示，雖然自己家也有養狗，但因為個人習慣問題，絕不會親狗，而且狗狗也不能上床。

小樂、項婕如與迷你豬對戲。（三立提供）

由於迷你豬在現場很亢奮，還耍性格一直叫，兩人於是不停逗著豬豬玩，想拉攏感情。小樂笑說這輩子只追過狗，追豬還是頭一遭。項婕如覺得迷你豬很親人，看著豬豬穿著粉紅色蓬蓬裙，扭著屁股在片場逛大街的模樣，有種熟悉感，原來是很像以前看過的一部卡通《飛天少女豬》，她說：「開始抱豬的時候，感受到牠很緊張，要一直摸摸秀秀牠，後來找到豬豬喜歡的姿勢，牠有安全感了就乖乖的不動。」還笑稱牠有靈性，聽到action就乖乖。

(中時 )