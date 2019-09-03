9m88於推出個人首張創作專輯《平庸之上》，佳評不斷，日前在全台舉行四場演唱會，豪華嘉賓名單包括場場都到的金曲歌王Leo王、金曲最佳新人ØZI、馬念先、落日飛車以及讓觀眾萬萬想不到的台北加場超驚喜大來賓盧廣仲，讓到場樂迷超級滿足，直說：「真是來到賺到！」

她的好友金曲歌王Leo王展現「Homie」義氣，四場專場全勤出席，不但帶來自己的歌〈拖油瓶〉，也唱好唱滿兩人的合作曲〈陪你過假日〉、〈最高品質靜悄悄〉。也不忘跟互虧。在台北場時，她笑說：「謝謝金曲歌王來我的演唱會，最近我都在跟大家炫耀我的朋友是金曲歌王」，Leo則機智回道：「可是我早就在炫耀我朋友是9m88了。」也玩笑說：「不要再叫我金曲歌王了，叫我金曲鴿子，因為我是來傳遞訊息的。」

高雄場嘉賓迎來剛從韓國回來的金曲最佳新人ØZI，與金曲歌王Leo王一同「散發金光」，ØZI靦腆表示，「上次擔任88嘉賓時自己還沒發片，也沒有太多人認識ØZI，現在能夠到升級版的88專場演出，真的很開心。」，最後，在1日的台北加場嘉賓是盧廣仲，兩人一同合唱〈100種生活〉，台下尖叫連連。她開心說：「從國中開始就會聽廣仲的歌」，廣仲也搞笑回說：「我之前看完你的MV的感想是：天啊我長大之後也想要像她一樣。」

在演藝圈擁有超好人緣的9m88，專場也有許多演藝圈好友前輩低調前來捧場，舉凡萬芳、陳珊妮老師、陳建騏老師、阿爆，到專輯製作的好夥伴蛋堡、YELLOW，以及MV客串的好朋友例如劉欣瑜、呱吉等皆現身專場力挺好友首次發片。其中，呱吉還因為覺得廣仲跟88合唱的〈一百種生活〉實在太好聽，在台下忍不住落淚，展現他的真性情。

(中時 )