就在現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）因為左肩傷在今年美國網球公開賽男單16強賽退賽後15個小時，去年美網球后大坂直美也止步女單16強，宣告兩位今年美網男、女單打頭號種子都打包回家的窘況。

大坂直美前一輪擊敗地主15歲小將戈芙（Coco Gauff），賽後邀戈芙一起受訪的畫面還令人印象深刻，沒想到16強戰就在亞瑟艾許球場以5：7、4：6敗在大會第13種子、瑞士選手班西琪（Belinda Bencic）拍下。

班西琪在場邊受訪時表示：「很興奮能在這座球場比賽，我認為應該沒有比大坂直美更巨大的挑戰了，她是如此出色的選手，又是去年美網女單冠軍，我必須拿出最好的表現，我很滿意自己的表現以及在最後關頭成功控制住緊張的心情。」

大坂直美落敗後落寞地向觀眾揮手道別。(美聯社)

這場比賽班西琪擊出29個致勝球，只出現12個非受迫性失誤，大坂直美則是26個致勝球、21次非受迫性失誤，全場大坂直美有3個發球局遭到破發。

自從去年美網、今年澳網連拿兩座四大滿貫賽女單冠軍後，大坂直美在接下來兩場四大賽成績都不太理想，辛辛那提網球賽單打8強戰也因為左膝傷退賽，今天比賽第二盤也請防護員進場治療，不過不確定大坂的失利是否和膝傷有關。

班西琪將與克羅埃西亞薇基奇（Donna Vekic）爭奪4強門票，薇基奇回應：「班西琪是我的好朋友，我倆常一起練球，因此很熟悉彼此打法，這肯定會是場硬仗。當然班西琪也是很優秀的球員，我很期待跟她交手。」

(中時電子報)