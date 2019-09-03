◎中國時報

●國民黨「換瑜說」謠言甚囂塵上，《上報》更指稱黨主席吳敦義派密使至對岸溝通換瑜。被指為密使的張顯耀昨出面駁斥絕無此事，透露這是「特定人士」放話，相當狠毒；前台北縣長周錫瑋更哽咽批評黨中央放任此事毫無說明，強調誰敢布局換瑜、脫黨參選都是助蔡英文當選；高雄市長韓國瑜也說，相信國民黨高層智慧不會做這種事情，如果這事是真的，那就是國民黨黨部腦袋進水了。

●香港反送中示威行動昨日遍地開花。除一早在港鐵發起「不合作運動」，逾230間、4000名中學生及10所大專院校約3萬人參與「罷課不罷學」行動接力登場；更出現特首林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院數名女學生在雨中下跪的驚人一幕。同日下午添馬公園則有「全民大三罷」行動，要求政府在9月13日前回應訴求，否則將進一步升級抗議行動。

●韓國瑜民調下滑，主因國民黨不團結，尤其近來放話風氣盛，連國民黨中央操作、向國台辦報備換瑜都能傳出，可見放話人之陰毒與囂張。唯從國民黨主席吳敦義多次表明不存在換瑜空間，藍營基層提出呼籲，黨主席的清白不容置疑，吳敦義應針對不實報導提告，透過司法還他清白，也為挺唯一候選人韓國瑜，創造全黨團結契機。

●外傳國民黨主席吳敦義派密使張顯耀至北京，向國台辦主任劉結一與鴻海創辦人郭台銘傳達「換瑜」，吳敦義昨澄清，「我們不會重蹈2016年的覆轍。」

◎旺報

●一群在台灣就讀藝術戲劇科系的學生，近日在北京完成一個月的駐地實習，通過這趟親身long stay，打破以往對大陸的部分想像。有學生直言，之前以為大陸市場大，錢好賺，現在體會到一樣很競爭，但這也激勵他要更努力，因為必須足夠優秀，才能在北京這個國際舞台上發光。實習期間恰逢大陸宣布抵制金馬獎，也讓這群戲劇專業台生與大陸同事熱議此事，大家都覺得很可惜。

●台北市議員徐弘庭近日在北京接受本報訪問指出，兩岸的年輕一代，因為網路時代，讓主權和政治的界線，雖不至於到模糊，但對年輕人而言卻是很硬的，他認為年輕人更在意的是有沒有一樣的life style（生活方式），當這些都一致時，政治框架就變得沒那麼重要。他舉例，他曾在甘肅聽到計程車司機聽著周杰倫的歌，又在屏東看到大嬸拿著平板電腦用愛奇藝追劇，他認為這就真實反映兩岸走在相互融合的道路上。

●旺報觀點在北京拋出「習五條」後，兩岸何時「統一」的敏感問題再度浮上檯面。撇除兩岸政治差異等問題，近期香港反送中局勢延燒，更加深不少台灣民眾對統一的疑慮。其實兩岸統一就如同「起厝」般，必須從一磚一瓦蓋起，或許可從生活、文化認同先行，讓兩岸歧見縮小，讓年輕一代不再視「統一」如洪水猛獸。

●台灣大學政治學系名譽教授張麟徵表示，台灣的教育問題讓年輕人沒辦法對自己的國家產生認同，大陸方面一定希望兩岸青年能多交流，但以現在局勢看來我方可能是不鼓勵的。不過，大陸有足夠大的空間提供台青發展，趨勢也會牽引台青赴陸發展，政治上的排斥只是暫時的。

◎工商時報

●趁勢而為，爭取與星港比肩。金管會主委顧立雄2日受訪時指出，由於香港反送中行動未平歇，影響金融中心資金進出，加上台灣吸引境外資金及台商資金回台，金管會預計年底前將會推出針對專業投資人、擴大鬆綁法規及商品的媲美星港財管新方案，力求台灣人的錢由台灣人來管。

●中華經濟研究院2日發布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）微幅攀升0.2至48.2，且已連續四個月呈現緊縮（數值低於50），非製造業經理人指數（NMI）則已連續六個月呈現擴張（數值50之上），但指數8月卻回跌1.8至53.1，顯示在國際情勢諸多不確定性下，廠商看法均偏保守。

●時值全球需求放緩、中美貿易戰進一步升溫之際，財新2日公布8月份中國製造業採購經理人指數（PMI）卻意外回升到50.4，不僅重回50榮枯線以上，更創下五個月來的新高，顯示大陸製造業景氣小幅改善。

●爭取金管會不要立即「砍了」儲蓄險，八大壽險公司9月聯手大降息，共有近250張現售保單與460多張停售保單宣告利率調降3～40個基本點（1基本點等於0.01百分點），調降後美元保單主力商品約3.3％，但也有公司本月未調降美元保單，還可買到3.7～3.73％的保單，新台幣則多降到2.3％附近。

(中時電子報)