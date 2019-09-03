【氣象】13號颱風形成 路徑偏北 週三外海過

中央氣象局發布颱風消息，指出原位於東京灣的熱帶性低氣壓升格為劍魚（KAJIKI，日本命名）輕度颱風，向北北東往福建方向前進。另外一個在西北太平洋上的玲玲颱風，目前位於鵝鸞鼻500公里處，氣象局預報員程川芳表示，今晚上開始受到玲玲颱風外圍環流影響，東半部地區及南部山區降雨機率提升；4、5日（周三、四）最靠近台灣，各地都有陣雨，容易有局部大雨發生。

氣象局指出，今天 (3日)凌晨2時在東京灣的熱帶性低氣壓，增強發展為第14號輕度颱風劍魚，以時速3公里速度朝南海移動，中途稍在南海、越南附近打轉，接著因導引氣流不明顯，以大迴轉方式靠近福建。不過，路徑仍有變數，是否會對台灣響，未來還要再觀察。

另外，玲玲颱風則是以每小時18公里速度，向北北西進行。程川芳表示，預估其路徑較為往東偏，發布海上颱風警報機率不高，但是玲玲強度可能來到輕颱上限，要注意颱風外圍環流今天晚上開始影響台灣，東半部、南部山區會開始變天，易有局部大雨發生，預計周三、周四(4日、5日)較接近臺灣。周五至日（6至8日），低壓帶持續影響台灣，中南部及花東地區有短暫陣雨、北部及東北部地區則須留意局部短暫雷陣雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分析，「玲玲」颱風，其路徑方向沿著高壓導引一路向北，周三～四間從台灣東部海域北上，越靠近台灣，影響越大，東部、北部海域有瘋狗浪。

(中時電子報)