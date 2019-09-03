由於美國和中國相互加徵關稅開始生效，市場擔心全球成長和原油需求受到進一步打擊，國際油價今天下跌。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價下挫33美分或0.60%，來到每桶54.77美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價滑落59美分或1.00%，來到每桶58.66美元。

(中央社)