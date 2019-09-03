郭台銘文末的主題標籤。（摘自郭台銘臉書）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

脫黨沒差？ 郭擬「獨立參選」 基層怒：連署就開鍘

家登精密公司董事長邱銘乾6月在臉書曾貼出一張31年前在鴻海上班的薪水，並提及自己以鴻海集團創辦人郭台銘為榮，因郭將企業家精神發揮到極致。對此，郭台銘昨也分享這篇貼文，並表示「這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拼勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領他們啟航」。文末並註明要「Make taiwan proud again」（讓台灣再次驕傲）。本來是一篇感人肺腑之文，但網友卻因這句英文大驚：郭董被川普附身了嗎？

郭台銘2日在臉書上表示，感謝當年的老夥伴邱銘乾先生分享那段我們一起拼搏的青春歲月，如他所說：「過去的台灣年輕人只要自己努力拼搏，世界會給他全部的舞台，台灣過去最引以為傲的中小企業，讓每一個有夢想的年輕朋友都能一圓當老闆的美夢。」

郭更指出，這樣提著「一卡皮箱」勇闖世界開拓經濟藍海的奮鬥精神，是真正的台灣價值，也是創造台灣經濟起飛年代、讓世界看見台灣最重要的動力。今天這一代的台灣年輕人依然有著勇闖世界的夢想與拼勁，只是缺乏有經驗、有能力的船長帶領他們啟航。

郭強調，「我不會讓台灣最寶貴的價值與動力成為過去式，也不會讓有夢的年輕人被逼出走」。郭更表示，他會讓讓年輕人相信：「不必作異鄉遊子，立足於家鄉的土地，我們一樣可以創造美好的未來」。

郭台銘在文末還主題標籤了「這一次我們在家打拚」、「出去可以是為了回來」、「家鄉的月亮最美最圓」、「立足台灣贏得全世界」、「我們大小手攜手共戰」、「Make Taiwan Proud Again」！

不過本來是一篇感人肺腑之文，卻因為這句「Make Taiwan Proud Again」走調了！網友一看這句大驚郭董是川普附身嗎？「這個口號是不是川普教他的」、「你不是川普」、「川普路線喔」、「郭跟川普差很多，郭一開口就在扣分」、「川普要是連任失敗，郭董你怎麼辦」、「講中文好嗎」！但也有網友認為很有創意，「這次的小編和競選語言還不錯」、「這不錯」！

(中時電子報)