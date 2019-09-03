老居工坊提供近似職場環境的小型社會結構，在專業老師一遍遍耐心的教導與訓練，院生學員們學會製作烘焙、餐飲、咖啡，以專業技能正向肯定自我學能。每份手作烘焙糕點都保證美味安心。（陳杰服務團隊提供）

慈生仁愛院院長楊文玉（中）強調院生們訓練嚴謹紮實，手作糕餅美味可口，而且老居工坊絕對是用好的食材，不放防腐劑及化學添加物。（陳杰服務團隊提供）

彰美獅子會會長陳杰、縣議員温芝樺與市民代表黃稜茹、張育彬，日前一同到財團法人慈生仁愛院老居工坊，與院童們一起動手做月餅，並利用網路直播幫老居工坊行銷秋節禮盒，呼籲大家多多選購老居工坊的秋節月餅禮盒。

慈生仁愛院院長楊文玉表示，老居工坊近似職場環境的小型社會結構，讓學員們製作烘焙、餐飲、咖啡，以專業技能正向肯定自我學能，更重要的是老居工坊絕對是用好的食材，不放防腐劑及化學添加物，讓大家買的開心吃的安心。

她說，慈生仁愛院想要提供給孩子的，不只是安身立命的家，更是擁有自主、歡樂、色彩的生活意境。希望真正落實尊重生命的本質，發揮社會資源產生最大效益。

陳杰指出，從他擔任市長期間到現在，對慈生關懷不間斷，每年都固定捐款，也與弟弟溫國銘兩人共同出資，為慈生建構電腦資訊教室；期待藉由此次網路直播，讓更多民眾歡度佳節的同時一起來響應公益，幫助社會上有需要的人，將愛心與溫暖分送到更多人手上。

陳杰說，老居工坊一直很用心在經營，讓弱勢朋友們，獲得更好的照顧，也能自立自強，他強調「與其給他魚吃、不如教他釣魚」，慈生仁愛院的院生們，透過訓練做起月餅來得心應手，非常用心在製作，歡迎大家廣邀親朋好友一起來選購、支持他們，9／9前預購，還有9折優惠。

陳杰指出，他已經向彰化縣總工會、彰化縣營造公會、彰化五信、獅子會等團體邀約，拋磚引玉、先行認購，「杰哥」也將盡他所能、盡力來幫忙促銷與認購，呼籲鄉親平日多多來到老居工坊吃午餐、喝下午茶，選購麵包餅乾，也別忘了節慶要來預購禮盒。

縣議員温芝樺說，在參與手作烘培的過程中發現，烘培工坊空間不大，製作過程卻相當嚴謹，包含衛生清潔、月餅的製作，都依標準製程，讓每一份烘培產品都能達到一定的品質與標準，提供民眾最健康、安心的手做烘培美食。

老居工坊提供近似職場環境的小型社會結構，在專業老師一遍遍耐心的教導與訓練，院生學員們學會製作烘焙、餐飲、咖啡，以專業技能正向肯定自我學能。每份手作烘焙糕點都保證美味安心。（陳杰服務團隊提供）

老居工坊的糕餅美食有口皆碑。（陳杰服務團隊提供）

陳杰(左2)帶領團隊至老居工坊喝下午茶、吃糕餅，鼓勵大眾踴躍在秋節前夕選購老居工坊產品，幫助、支持弱勢院生自立。（陳杰服務團隊提供）

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