資深藝人楊繡惠性格直率，幽默犀利的性格深受觀眾喜愛，不過凌晨卻在臉書怒斥：「人在做天在看！我這輩子活到現在沒有對不起任何人」，雖然沒有指名道姓，但推測是在指沈玉琳舊愛鄒佩真。

楊繡惠凌晨在臉書怒嗆：「人在做天在看！我這輩子活到現在沒有對不起任何人，人家對我好1分我還10分，從不說人壞話，但我的付出完全被你踐踏」，並表示對方向外表示來台北說是來陪她，但事實卻是楊繡惠陪對方去批貨，知道對方一個女人養2個孩子很辛苦，不僅盡力幫忙直播，新開的店開幕還跑到台中站台，未料對方卻出賣自己姐妹，讓她難掩怒火嗆聲：「人家對你的好，你是這樣回報人家的嗎？不再是朋友，剩下的只有祝福」。

楊繡惠臉書全文。（圖／楊繡惠臉書）

雖然沒有指名道姓，但楊繡惠指的應該就是沈玉琳舊愛鄒佩真，因為她近年淡出演藝圈，2年前更在台中開設藝人二手衣專賣店，還在臉書開「佩真的藝人二手屋」直播賣衣服，而當時楊繡惠更一度力挺，與形容的線索不謀而合。

(中時電子報)