土耳其執政黨正義發展黨中央執行委員會今天將前總理達夫托葛魯及3名前國會議員交付紀律委員會，建議予以開除黨籍，黨分裂的問題更加白熱化。

達夫托葛魯（Ahmet Davutoglu）與黨領導人、總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）鬧翻後，於2016年5月卸下黨領導職，並由尤迪倫（Binali Yildirim）接任總理。他過去對正義發展黨（AKP）施政、政府因應經濟問題，甚至對艾爾段本人，都不假辭色，今年3月31日地方選舉後更公開批評黨。

AKP中執會今天建議將達夫托葛魯，以及烏斯頓（Ayhan Sefer Ustun）、厄茲達（Selcuk Ozdag）、巴斯奇（Abdullah Basci）等3名前國會議員開除黨籍，猶如橡皮圖章的紀律委員會料於數日內批准。3名前國會議員與達夫托葛魯關係密切，據傳早有退黨準備。

AKP在6月下旬的伊斯坦堡巿長重選敗北，堪稱艾爾段從政生涯最大挫敗，黨也受到重傷。外傳對黨中央有意見的黨員，從那時候就開始在準備籌組敵對政黨。

曾任副總理和經濟部長的巴巴江（Ali Babacan）是另一股分裂勢力。3月底地方選舉落幕後，他的組黨企圖更為露骨。創黨元老之一的巴巴江於7月在退黨聲明中指出，AKP近幾年施政和他自己深信的原則嚴重分歧，並強調「活力十足的新生代擁有不同期許」。

據熟知內情人士指出，巴巴江與曾任總理和總統的莒內（Abdullah Gul）計劃今年展開行動與AKP互別苗頭，艾爾段的權柄勢將進一步受到挑戰。

艾爾段上週談到巴巴江和達夫托葛魯籌組新政黨一事時指出，過去黨內的分裂行動都沒有成功。

(中央社)