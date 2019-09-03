劍魚颱風形成 暫對台灣無影響 08:112019/09/03 中時 林良齊、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 原位於東京灣的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2點發展為第14號颱風、劍魚颱風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原位於東京灣的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2點發展為第14號颱風、劍魚颱風，未來將轉向東北進入南海，並往華南沿岸接近，中央氣象局預估，暫對台灣無影響，後續有不確定性須密切觀察。 3日2時的中心位置在北緯 16.5 度，東經 107.4 度，以每小時3公里速度，向東南進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。 3颱恐接力生成！玲玲進逼全台防雨彈 (中時 ) #颱風 #中心 #氣壓 #公里 #劍魚 也許您會感興趣 推薦閱讀 百思買增設3都會配貨中心 04:102019/08/31 全球財經 中國（河北）自貿試驗區大興機場片區 正式掛牌 23:192019/08/31 財經 颱風洪水險 減少豪雨災損 04:092019/09/01 金融．稅務 颱風玲玲最快今生成 菲東方低壓不排除後來居上 11:142019/09/01 生活 雙颱預測路徑曝光！照現劇本 後面這顆威脅大 11:522019/09/01 生活 2低壓不排除接力生成颱風 專家曝這天接近台灣 16:122019/09/01 生活 周一熱爆午後防雨彈 雙颱預測這樣走…這天起變天 21:432019/09/01 生活 13號颱風「玲玲」生成！周三起變天 06:532019/09/02 生活 颶風開虐巴哈馬…像台灣的颱風？他給恐怖答案 00:252019/09/03 生活 雙颱共舞！颱風「劍魚」凌晨生成 玲玲帶雨彈炸台2天 05:502019/09/03 生活 生活熱門新聞 劍魚颱風打轉後北上 彭啟明：想到這怪颱 - 生活 雙颱共舞！颱風「劍魚」凌晨生成 玲玲帶雨彈炸台2天 - 生活 氣象專家：颱風「玲玲」位置很尷尬 - 生活 匿名批江謫毛 管中閔昔日撰寫社論曝光 - 生活 颶風開虐巴哈馬…像台灣的颱風？他給恐怖答案 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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