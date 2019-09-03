原位於東京灣的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2點發展為第14號颱風、劍魚颱風，未來將轉向東北進入南海，並往華南沿岸接近，中央氣象局預估，暫對台灣無影響，後續有不確定性須密切觀察。

3日2時的中心位置在北緯 16.5 度，東經 107.4 度，以每小時3公里速度，向東南進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 80 公里。

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(中時 )